Захист Землі у дії. Космічні телескопи показали, як апарат DART врізався в астероїд (фото)

Космічний телескоп Вебба та телескоп Габбл зафіксували момент зіткнення апарату NASA з невеликим астероїдом Діморф, який є супутником астероїда Дідім на відстані 11 млн км від Землі.

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Ще у вівторок, 27 вересня, NASA вперше в історії провело випробування планетарного захисту Землі від потенційно небезпечних астероїдів. Тоді космічний апарат DART попрямував до своєї мети — астероїда Діморфа (ширина трохи більше 160 метрів) і внаслідок зіткнення вибухнув, але досяг своєї мети. А метою було змінити орбіту астероїда, якою він обертається навколо іншого космічного каменя Дідім (ширина майже 800 метрів). Тепер же NASA оприлюднило нові зображення, зроблені двома космічними обсерваторіями, на яких видно момент вибуху, пише The Guardian.

Фокус уже писав про те, як відбулося перше в історії випробування технології планетарного захисту, в межах якого NASA змінило траєкторію обертання астероїда Діморфа. Також Фокус писав про те, що телескопи на Землі змогли зафіксувати цю подію, а вже через день свої знімки зіткнення надіслав на Землю космічний апарат LICIACube.

[ + – ] NASA оприлюднило нові зображення, зроблені двома космічними обсерваторіями, на яких видно момент вибуху. Знімок телескопа Габбл ліворуч, а телескопа Вебба – праворуч Фото: NASA

Згідно з повідомленням NASA, космічний телескоп Вебба також стежив за зіткненням апарату DART (до речі, ця місія коштувала агентству більш ніж 300 млн доларів). За допомогою свого пристрою NIRCam телескоп зробив кілька знімків до зіткнення з астероїдом і після цієї події.

[ + – ] Космічний телескоп Вебба також стежив за зіткненням апарату DART (до речі ця місія коштувала агентству більш ніж 300 млн доларів). За допомогою свого приладу NIRCam телескоп зробив кілька знімків до зіткнення з астероїдом і після цієї події Фото: NASA

Якщо телескоп Вебба робив зображення в інфрачервоному діапазоні світла, то космічний телескоп Габбл створював знімки у видимому діапазоні світла. Що стосується кількості зображень, то телескоп Вебба зробив 10 знімків, а Габблу вдалося зробити аж 45 фото. Усі вони будуть використані для оцінки наслідків зіткнення.

За словами вчених, після зіткнення яскравість астероїда Діморфа збільшилася в кілька разів. На самих знімках можна побачити момент вибуху, а також викид матеріалу з поверхні цільового астероїда, внаслідок удару по ньому апарату DART.

[ + – ] За словами вчених, після зіткнення яскравість астероїда Діморфа збільшилася в кілька разів. На самих знімках можна побачити момент вибуху, а також викид матеріалу з поверхні цільового астероїда, внаслідок удару по ньому апарату DART (знімки телескопа Габбл) Фото: NASA

За словами глави NASA Білла Нельсона, вкотре можна переконатися, що спільна робота двох космічних обсерваторій дає набагато кращі результати, ніж їх поодинокі спостереження за тими чи іншими об'єктами.

За словами вчених, мине ще не менше двох місяців, перш ніж можна буде на 100% сказати, що місія зі зміни орбіти астероїда була точно успішною. Тепер учені NASA стежитимуть за рухом астероїда Діморфа за допомогою телескопів на Землі, а також за допомогою Вебба та Габбла, які знаходяться в космосі.

Проте вчені вже заявили, що випробування технології відхилення астероїдів зі свого шляху можна вважати успішним. Тому катастрофічний сценарій, за якого астероїд падає на Землю, може перестати бути навіть теоретичною реальністю.

До речі, щодо телескопа Габбл, то на відміну від Вебба, його можна вважати вже космічним ветераном. Він знаходиться в космосі з 1990 року (телескоп Вебба розпочав свою повноцінну роботу лише у червні 2022 року) і вже показує ознаки зношування обладнання. Але в NASA хочуть продовжувати його використовувати й надалі, і можливо в наступному році до нього вирушить пілотована місія для модернізації його приладів, як уже писав Фокус.