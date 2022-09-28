Космічний апарат врізався в астероїд. Як це було: отримано нові знімки з космосу (фото)

Нові фото надіслав невеликий апарат LICIACube, який у момент зіткнення знаходився поряд із місцем унікальної космічної події.

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Уперше в історії дослідження космосу людиною рукотворний космічний апарат зіткнувся з астероїдом. Це сталося 27 вересня, а вже через добу NASA отримало нові зображення, на яких видно момент вибуху та яскраву хмару уламків і пилу, що відлітають від астероїда, пише SсienceAlert.

Для того, щоб у майбутньому можна було врятувати Землі від зіткнення з астероїдом NASA, вирішило провести випробування нової технології захисту нашої планети. Вона полягала в тому, що космічний апарат DART повинен врізатися в астероїд Діморф, який був на той момент на відстані 11 млн км від нас. Удар по астероїду мав змінити його орбіту навколо іншого космічного каменю під назвою Дідім. Так траєкторія польоту мала змінитися і це підтвердило б життєздатність технології відхилення астероїдів з їхнього шляху.

[ + – ] Фото астероїдів Дідім (ліворуч угорі) та його супутника Діморф за кілька хвилин до зіткнення зробив апарат DART Фото: NASA

Як уже писав Фокус, DART успішно виконав своє завдання, врізався в астероїд Діморф зі швидкістю 22,5 тисяч км/год і здається змінив його орбіту. Вченим ще потрібно провести додаткові спостереження, які займуть кілька місяців для того, щоб з упевненістю сказати — місія повністю виконана.

За тим, як апарат DART врізався в астероїд Діморф, також стежили і наземні телескопи, і, як уже писав Фокус, з отриманих зображень навіть були створені дивовижні відеоролики.

Через добу після зіткнення вчені на Землі отримали унікальні знімки з космосу, на яких знято момент вибуху, що впав на астероїд космічного апарату DART. Ці фото надіслав інший апарат, LICIACube, який стежив за тим, що відбувається в космосі.

[ + – ] Через добу після зіткнення вчені на Землі отримали унікальні знімки з космосу, на яких знято момент вибуху, що впав на астероїд космічного апарату DART Фото: NASA

Цей апарат летів до двох астероїдів на борту DART, але ще в середині вересня відокремився від свого носія і почав свій власний рух.

[ + – ] Ці фото надіслав інший апарат, LICIACube, який стежив за тим, що відбувається в космосі Фото: NASA

LICIACube був створений вченими з Італійської космічної агенції та оснащений двома камерами — LEIA і LUKE. Любителі космічної саги "Зоряні війни" можуть помітити пряму аналогію цих назв з іменами головних героїв знаменитої кіноепопеї.

[ + – ] Апарат LICIACube зміг побачити, що сталося в той момент, коли DART на величезній швидкості врізався в астероїд Діморф і зрештою загинув заради науки Фото: NASA

Завдяки цим камерам апарат LICIACube зміг побачити, що сталося в той момент, коли DART на величезній швидкості врізався в астероїд Діморф і зрештою загинув заради науки.

На фото, які були надіслані на Землю, великим яскравим об'єктом є астероїд Дідім, а поряд можна побачити яскраву пляму у вигляді павутиння — астероїд Діморф, з якого вириваються уламки через вибух.

[ + – ] На фото, які були надіслані на Землю, великим яскравим об'єктом є астероїд Дідім, а поруч можна побачити яскраву пляму у вигляді павутиння – це астероїд Діморф, з якого вириваються уламки через вибух Фото: NASA

Завдяки новим зображенням вчені дізнаються, яку частину супутника Дідіма було зруйновано, і з чого складається цей космічний камінь.

Чому вчені обрали систему двох астероїдів для випробування технології відхилення астероїдів зі свого шляху? Діморф обертається навколо Дідіма трохи менше, ніж 12 годин. Завдяки відомому орбітальному періоду, тим паче такому маленькому, набагато легше побачити зміни в траєкторії польоту астероїда.

Астероїд Дідім

Навколоземний астероїд, що належить до групи астероїдів-аполлонів.

Був відкритий у 1996 році.

Середня швидкість польоту становить 22 тисячі кілометрів на годину.

Орієнтовний розмір — 780 м.

Має супутник — астероїд Діморф.

[ + – ] Так виглядав астероїд Діморф за 2 хвилини до зіткнення з ним апарату DART Фото: NASA

Астероїд Діморф