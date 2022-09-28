Космический аппарат врезался в астероид. Как это было: получены новые снимки из космоса (фото)

Новые фотографии прислал небольшой аппарат LICIACube, который в момент столкновения находился рядом с местом уникального космического события.

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Впервые в истории исследования космоса человеком рукотворный космический аппарат совершил столкновение с астероидом. Это произошло 27 сентября, а уже через сутки NASA получило новые изображения, на которых видно момент взрыва и яркое облако обломков и пыли, улетающих от астероида, пишет SсienceAlert.

Для того чтобы в будущем можно было спасти Земли от столкновения с астероидом NASA решило провести испытание новой технологии защиты нашей планеты. Она состояла в том, что космический аппарат DART должен врезаться в астероид Диморф, который находился в тот момент на расстоянии 11 млн км от нас. Удар по астероиду должен был изменить его орбиту вокруг другого космического камня под названием Дидим. Таким образом траектория полета должна была измениться и это подтвердило бы жизнеспособность технологии по отклонению астероидов с их пути.

[ + – ] Фотографию астероидов Дидим (слева вверху ) и его спутника Диморф за несколько минут до столкновения сделал аппарат DART Фото: NASA

Как уже писал Фокус, DART успешно выполнил свою задачу, врезался в астероид Диморф со скоростью 22,5 тысячи км/час и кажется изменил его орбиту. Ученым нужно еще провести дополнительные наблюдения, которые займут несколько месяцев для того, чтобы с уверенностью сказать – миссия полностью выполнена.

За тем, как аппарат DART врезался в астероид Диморф также следили и наземные телескопы, и, как уже писал Фокус, из полученных изображений даже были созданы удивительные видеоролики.

Через сутки после столкновения ученые на Земле получили уникальные снимки из космоса, на которых запечатлен момент взрыва, упавшего на астероид космического аппарата DART. Эти фотографии прислал другой аппарат, LICIACube, который следил за всем происходящим в космосе.

[ + – ] Через сутки после столкновения ученые на Земле получили уникальные снимки из космоса, на которых запечатлен момент взрыва, упавшего на астероид космического аппарата DART Фото: NASA

Данный аппарат летел к двум астероидам на борту DART, но еще в середине сентября отделился от своего носителя и начал свое собственное движение.

[ + – ] Эти фотографии прислал другой аппарат, LICIACube, который следил за всем происходящим в космосе Фото: NASA

LICIACube был создан учеными из Итальянского космического агентства и он оснащен двумя камерами — LEIA и LUKE. Любители космической саги "Звездные войны" могут заметить прямую аналогию этих названий с именами главных героев знаменитой киноэпопеи.

[ + – ] Аппарат LICIACube смог увидеть, что же произошло в тот момент, когда DART на огромной скорости врезался в астероид Диморф и в результате погиб ради науки Фото: NASA

Благодаря этим камерам аппарат LICIACube смог увидеть, что же произошло в тот момент, когда DART на огромной скорости врезался в астероид Диморф и в результате погиб ради науки.

На фотографиях, которые были присланы на Землю, большим ярким объектом является астероид Дидим, а рядом можно увидеть яркое пятно в виде паутины – это астероид Диморф, из которого вырываются обломки из-за взрыва.

[ + – ] На фотографиях, которые были присланы на Землю, большим ярким объектом является астероид Дидим, а рядом можно увидеть яркое пятно в виде паутины – это астероид Диморф, из которого вырываются обломки из-за взрыва Фото: NASA

Благодаря новым изображениям ученые узнают, какая часть спутника Дидима была разрушена, а также из чего состоит этот космический камень.

Почему ученые выбрали систему из двух астероидов для испытания технологии отклонения астероидов со своего пути? Диморф вращается вокруг Дидима за чуть меньше, чем 12 часов. Благодаря известному орбитальному периоду, тем более такому маленькому, гораздо легче увидеть изменения в траектории полета астероида.

Астероид Дидим

Околоземный астероид, который принадлежит к группе астероидов-аполлонов.

Был открыт в 1996 году.

Средняя скорость полета составляет 22 тысячи км/час.

Примерный размер – 780 м.

Имеет спутник – астероид Диморф.

[ + – ] Так выглядел астероид Диморф за 2 минуты до столкновения с ним аппарата DART Фото: NASA

Астероид Диморф