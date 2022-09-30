Защита Земли в действии. Космические телескопы показали, как аппарат DART врезался в астероид (фото)

Космический телескоп Уэбба и телескоп Хаббл зафиксировали момент столкновения аппарата NASA с небольшим астероидом Диморф, который является спутником астероида Дидим на расстоянии в 11 млн км от Земли.

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Еще во вторник, 27 сентября, NASA впервые в истории провело испытание планетарной защиты Земли от потенциально опасных астероидов. Тогда космический аппарат DART направился к своей цели – астероиду Диморф (ширина чуть больше 160 метров) и в результате столкновения взорвался, но достиг своей цели. А целью было изменить орбиту астероида, по которой он вращается вокруг другого космического камня Дидим (ширина почти 800 метров). Теперь же NASA обнародовало новые изображения, которые были сделаны двумя космическими обсерваториями, на которых виден момент взрыва, пишет The Guardian.

Фокус уже писал о том, как произошло первое в истории испытание технологии планетарной защиты, в рамках которого NASA изменило траекторию вращения астероида Диморф. Также Фокус писал о том, что телескопы на Земле смогли зафиксировать это событие, а уже через день свои снимки столкновения прислал на Землю космический аппарат LICIACube.

[ + – ] NASA обнародовало новые изображения, которые были сделаны двумя космическими обсерваториями, на которых виден момент взрыва. Снимок телескопа Хаббл слева, а телескопа Уэбба - справа Фото: NASA

Согласно сообщению NASA, космический телескоп Уэбба также следил за столкновением аппарата DART (кстати? эта миссия обошлась агентству в более чем 300 млн долларов). С помощью своего прибора NIRCam телескоп сделал несколько снимков до столкновения с астероидом и после этого события.

[ + – ] Космический телескоп Уэбба также следил за столкновением аппарата DART (кстати эта миссия обошлась агентству в более чем 300 млн долларов). С помощью своего прибора NIRCam телескоп сделал несколько снимков до столкновения с астероидом и после этого события Фото: NASA

Если телескоп Уэбба делала изображения в инфракрасном диапазоне света, то космический телескоп Хаббл создавал снимки в видимом диапазоне света. Что касается количества изображений, то телескоп Уэбба сделал 10 снимков, а Хабблу удалось сделать целых 45 фотографий. Все они будут использованы для оценки последствий столкновения.

По словам ученых, после столкновения яркость астероида Диморф увеличилась в несколько раз. На самих же снимках можно увидеть момент взрыва, а также выброс материала с поверхности целевого астероида, в результате удара по нему аппарата DART.

[ + – ] По словам ученых, после столкновения яркость астероида Диморф увеличилась в несколько раз. На самих же снимках можно увидеть момент взрыва, а также выброс материала с поверхности целевого астероида, в результате удара по нему аппарата DART (снимки телескопа Хаббл) Фото: NASA

По словам главы NASA Билла Нельсона, в который раз можно убедиться в том, что совместная работа двух космических обсерваторий дает намного лучшие результаты, чем их одиночные наблюдения за теми или иными объектами.

По словам ученых, пройдет еще не меньше двух месяцев, прежде чем можно будет на 100% сказать, что миссия по изменению орбиты астероида была точно успешной. Теперь ученые NASA будут следить за движением астероида Диморф с помощью телескопов на Земле, а также с помощью Уэбба и Хаббла, которые находятся в космосе.

Тем не менее ученые уже заявили о том, что испытание технологии отклонения астероидов со своего пути можно считать успешным. Поэтому катастрофический сценарий, при котором астероид падает на Землю, может перестать быть даже теоретической реальностью.

Кстати, что касается телескопа Хаббл, то в отличие от Уэбба, его можно считать уже космическим ветераном. Он находится в космосе с 1990 года (телескоп Уэбба начал свою полноценную работу только в июне 2022 года) и уже показывает признаки износа оборудования. Но в NASA хотят продолжать его использовать и дальше, и возможно в следующем году к нему отправится пилотируемая миссия для модернизации его приборов, как уже писал Фокус.