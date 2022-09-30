Ученые рассказали, какой астероид может полностью уничтожить Землю

Наша планета, в отличие от людей на ней, намного крепче, чем многие думают.

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Миллионы лет динозавры доминировали на Земле, но 66 млн лет назад удар астероида размером в 10 км положил этому конец. В результате изменений климата, землетрясений и страшных цунами, кроме почти всех динозавров, с лица Земли исчезло две трети живых существ. Но сама планета выдержала удар и осталась в целости и сохранности. Возможно, Землю не так легко уничтожить ударом астероида? А может быть просто нужен астероид гигантских размеров для этого? На эти вопросы ответили изданию Live Science ученые.

Ученые считают, что, если на Землю упадет такой же астероид, который стал причиной исчезновения динозавров, то люди точно исчезнут. А сама планета снова выдержит мощный удар.

Так какого же размера должен быть астероид, чтобы наша планета разрушилась в результате столкновения? Ученые считают, что к такому печальному для Земли результату может привести только удар космического камня, который будет иметь размер планеты. Но с другой стороны, подобное событие уже происходило в ранней истории Земли и планета почти не пострадала.

[ + – ] ак какого же размера должен быть астероид, чтобы наша планета разрушилась в результате столкновения? Ученые считают, что к такому печальному для Земли результату может привести только удар космического камня, который будет иметь размер планеты Фото: Live Science

Согласно существующей теории, примерно 4,5 млрд лет назад в Землю врезалась планета, которая по размерам напоминала Марс (диаметр Красной планеты чуть больше 6 700 км, а диаметр Земли – чуть больше 12 700 км). В результате столкновения в космос, как считается были выброшены обломки, из которых в последствии сформировалась Луна.

Но эта ударная планета, которую назвали Тейя, не уничтожила Землю, а вместо этого часть ее ядра и мантии соединились с такими же частями Земли. Пока что ученые не пришли к единому мнению, был ли это прямой удар, или же Тейя просто нанесла так называемый скользящий удар. Но точно все ученые считают, что если бы на нашей планете была бы жизнь тогда, то вся она была бы уничтожена.

[ + – ] Согласно существующей теории примерно 4,5 млрд лет назад в Землю врезалась планета, которая по размерам напоминала Марс (диаметр Красной планеты чуть больше 6 700 км, а диаметр Земли – чуть больше 12 700 км). В результате столкновения в космос, как считается были выброшены обломки, из которых в последствии сформировалась Луна Фото: Live Science

"Этот объект был в 600 раз крупнее астероида, убившего динозавров и тем не менее Земля выжила. Возможно, более крупный объект и мог бы расколоть нашу планету на части", — говорит Брайан Тун из Университета штата Колорадо в Боулдере, США.

С другой стороны многие ученые сходятся во мнении, что для того, чтобы уничтожить человечество хватит и астероида диаметром в 10 км. Это привело бы к вымиранию также большинства живых существ на планете.

Например, ученые из NASA считают, что даже космический камень размером не меньше, чем 140 метров, может при падении уничтожить мегаполис, а ударная волна сотрет с лица Земли всю инфраструктуру (и уничтожит людей и животных, конечно же) на многие десятки километров от эпицентра удара.

По словам астрофизика Геррита Вершуура из Колледжа Родес, Мемфис, штата Теннеси, США, даже падение астероида диаметром в 1 км или чуть больше может привести к концу цивилизации. То есть, вызванная падением такого камня климатическая катастрофа может уничтожить всех людей.

[ + – ] По словам астрофизика Геррита Вершуура из Колледжа Родес, Мемфис, штата Теннеси, США, даже падение астероида диаметром в 1 км или чуть больше может привести к концу цивилизации. То есть, вызванная падением такого камня климатическая катастрофа может уничтожить всех людей Фото: EarthSky

"Даже падение такого, относительно небольшого астероида, во-первых, уничтожит все живое на сотни километров вокруг, а другие люди пострадают от сильных пожаров и дыма, которые окутают планету. В небо поднимется огромное количество пыли, которая закроет небо на некоторое время и определенный период времени будет длиться так называемая ударная зима", — говорит Вершуур.

При таком развитии событий есть небольшая вероятность того, что какая-то часть человечества выживет, а вместе с ним выживут и мелкие млекопитающие на суше. Остальная же часть животных погибнет, как и вся растительная жизнь.

Пока что ученые из NASA, которые ведут наблюдение за потенциально опасными астероидами, не видят причин для паники. Они считают, что ни один из космических камней не должен столкнуться с Землей до начала 22 века.

[ + – ] Пока что ученые из NASA, которые ведут наблюдение за потенциально опасными астероидами, не видят причин для паники. Они считают, что ни один из космических камней не должен столкнутся с Землей до начала 22 века Фото: wikipedia

Но такая возможность существует всегда и ее не стоит отбрасывать. Поэтому на этой неделе произошло действительно историческое событие. Космический аппарат NASA в результате столкновения с астероидом Диморф, который в случае падения причинил бы много проблем на планете, изменил его путь вращения вокруг другого астероида. Это значит, что у человечества есть шанс спастись в будущем. Увы, такой технологии не было у динозавров.

Как уже писал Фокус, за столкновением аппарата DART с космическим камнем, размером в почти 160 м, следили из космоса телескопы Уэбб и Хаббл. NASA показало результаты их работы, обнародовав снимки ударного события.

Также Фокус писал о том, что ученые обнаружили на Луне следы астероидов, убивших динозавров на Земле.