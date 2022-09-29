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Технологии и наука

Зацепило даже Луну. На спутнике нашли следы астероидов, убивших динозавров на Земле

астероид Земля
Фото: space.com | Ученые обнаружили на Луне доказательства падения на Землю астероида, убившего динозавров

Новое исследование предполагает, что на наш спутник и на Землю падали астероиды в одно и то же время.

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Ученые исследовали образцы лунного грунта и выяснили, что миллионы лет назад падение астероидов на Землю происходило совместно с падением космических камней на Луну. Это касается и удара огромного астероида, который уничтожил почти всех динозавров. Также ученые считают, что кроме крупных ударов космических камней наша планета подвергалась одновременно серии более мелких столкновений. Это же происходило и на Луне, которая покрыта боле чем 9000 кратеров, пишет Space.

Ученые из Университета Кертина, Австралия, изучили микроскопические стеклянные шарики, которые были обнаружены в образцах лунного грунта, доставленных китайской миссией "Чанъэ-5" два года назад. Эти стеклянные шарики были созданы под воздействием сильного тепла и давления, которое вызвано падением метеоритов разного размера на поверхность Луны. Благодаря этим образцам, изучив их возраст, исследователи смогли воссоздать хронологию ударных событий на Луне.

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Ученые из Университета Кертина, Австралия, изучили микроскопические стеклянные шарики, которые были обнаружены в образцах лунного грунта, доставленных китайской миссией "Чанъэ-5" два года назад. Эти стеклянные шарики были созданы под воздействием сильного тепла и давления, которое вызвано падением метеоритов разного размера на поверхность Луны
Фото: NASA/JPL/USGS

В ходе исследования ученые выяснили, что время ударных событий и их частота совпадают с такими же падениями космических камней на Землю. В частности, возраст некоторых стеклянных шариков с Луны показал, что они образовались примерно 66 млн лет назад. Это произошло тогда, когда на Землю упал астероид шириной в 10 км, который создал огромный кратер шириной 150 км и глубиной 19 км на полуострове Юкатан, современная Мексика.

Этот астероид упал со скоростью почти 70 тысяч км/час и это столкновение вызвало ударную волну, а также выброс огромных облаков обломков и пыли, которые затмили солнечный свет. В результате на Земле произошло событие, которое ученые называют мел-палеогеновым вымиранием и с лица планеты исчезло 75% всех живых существ, включая не птичьих динозавров.

вымирание динозавров, астероид Fullscreen
Этот астероид упал со скоростью почти 70 тысяч км/час и это столкновение вызвало ударную волну, а также выброс огромных облаков обломков и пыли, которые затмили солнечный свет. В результате на Земле произошло событие, которое ученые называют мел-палеогеновым вымиранием и с лица планеты исчезло 75% всех живых существ, включая не птичьих динозавров
Фото: SciTechDaily

Также ученые предполагают, что, а подобные теории уже существуют, что крупный астероид, убивший динозавров упал на Землю не один. Вместе с ним на планету прилетели более мелкие астероиды. И подтвердить эту теорию может изучение ударных событий на Луне.

"Если эта теория верна, и мы сможем найти ей подтверждение, то изучение столкновений с астероидами и Луной может помочь составить более полную картину таких же событий, которые происходили в истории Земли и вообще всей внутренней части Солнечной системы. Так как эти события взаимосвязаны", — говорит Александр Немчин из Университета Кертина.

Ученые сейчас занимаются изучением как лунных образцов, привезенных китайской миссией, так и других проб лунного грунта. Сравнение возраста этих образцов с возрастом ударных кратеров на Луне может показать периодичность столкновений астероидов с Луной и Землей. Также ученые хотят обнаружить доказательства других столкновений астероидов с нашей планетой, которые также могли повлиять на эволюцию жизни.

Что касается астероидов, то Фокус уже писал о знаменательном событии в истории изучения космоса, которое произошло несколько дней назад. Тогда космический аппарат DART столкнулся с астероидом Диморф, чтобы изменить его орбиту. Это нужно для того, чтобы в будущем спасти Землю от следующего катастрофы, которая может напоминать падение астероида, убившего динозавров.

Также Фокус уже писал о теории, которая гласит, что за вымиранием динозавров и других живых существ 66 млн лет назад стоит не один астероид-убийца, а их было несколько. Именно эту теорию пытаются подтвердить австралийские ученые в будущих исследованиях.