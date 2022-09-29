Зачепило навіть Місяць. На супутнику знайшли сліди астероїдів, які вбили динозаврів на землі

Нове дослідження передбачає, що на наш супутник і на Землю астероїди падали одночасно.

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Учені досліджували зразки місячного ґрунту й з'ясували, що мільйони років тому падіння астероїдів на Землю відбувалося разом із падінням космічного каміння на Місяць. Це стосується й удару величезного астероїда, який знищив багатьох динозаврів. Також учені вважають, що, крім великих ударів космічного каміння, наша планета піддавалася одночасно серії дрібніших зіткнень. Це ж відбувалося й на Місяці, який покритий понад 9000 кратерів, пише Space.

Учені з Університету Кертіна, що в Австралії, вивчили мікроскопічні скляні кульки, які були виявлені в зразках місячного ґрунту, доставлених китайською місією "Чан'є-5" два роки тому. Ці скляні кульки були створені під упливом сильного тепла й тиску, що спричинено падінням метеоритів різного розміру на поверхню Місяця. Завдяки цим зразкам, вивчивши їхній вік, дослідники змогли відтворити хронологію ударних подій на Місяці.

[ + – ] Учені з Університету Кертіна, що в Австралії, вивчили мікроскопічні скляні кульки, які були виявлені в зразках місячного ґрунту, доставлених китайською місією "Чан'є-5" два роки тому. Ці скляні кульки були створені під упливом сильного тепла й тиску, що спричинено падінням метеоритів різного розміру на поверхню Місяця. Фото: луна

У ході дослідження вчені з'ясували, що час ударних подій і їхня частота збігаються з такими ж падіннями космічного каміння на Землю. Зокрема вік деяких скляних кульок із Місяця показав, що вони утворилися приблизно 66 млн років тому. Це сталося тоді, коли на Землю впав астероїд шириною 10 км, який створив величезний кратер шириною 150 км і глибиною 19 км на півострові Юкатан, сучасна Мексика.

Цей астероїд впав зі швидкістю майже 70 тисяч км/год, і це зіткнення викликало ударну хвилю, а також викид величезних хмар уламків і пилу, що затьмарило сонячне світло. У результаті Землі сталася подія, яку вчені називають крейдяним палеогеновим вимиранням, і з планети зникло 75% всіх живих істот, включаючи не пташиних динозаврів.

[ + – ] Цей астероїд впав зі швидкістю майже 70 тисяч км/год, і це зіткнення викликало ударну хвилю, а також викид величезних хмар уламків і пилу, що затьмарило сонячне світло. У результаті Землі сталася подія, яку вчені називають крейдяним палеогеновим вимиранням, і з планети зникло 75% всіх живих істот, включаючи не пташиних динозаврів. Фото: SciTechDaily

Також учені припускають, що подібні теорії вже існують, що великий астероїд, який убив динозаврів, впав на Землю не один. Разом із ним на планету прилетіли дрібніші астероїди. І підтвердити цю теорію може вивчення ударних подій на Місяці.

"Якщо ця теорія правильна, і ми зможемо знайти їй підтвердження, то вивчення зіткнень з астероїдами та Місяцем може допомогти скласти повнішу картину таких самих подій, які відбувалися в історії Землі та взагалі всієї внутрішньої частини Сонячної системи. Тому що ці події взаємопов'язані", — каже Олександр Нємчин із Університету Кертіна.

Учені зараз займаються вивченням як місячних зразків, привезених китайською місією, так і інших проб місячного ґрунту. Порівняння віку цих зразків із віком ударних кратерів на Місяці може показати періодичність зіткнень астероїдів із Місяцем і Землею. Також учені хочуть виявити докази інших зіткнень астероїдів із нашою планетою, які також могли вплинути на еволюцію життя.

Щодо астероїдів, то Фокус уже писав про знаменну подію в історії вивчення космосу, яка сталася кілька днів тому. Тоді космічний апарат DART зіткнувся з астероїдом Діморфом, щоб змінити його орбіту. Це потрібно для того, щоб у майбутньому врятувати Землю від наступної катастрофи, яка може нагадувати падіння астероїда, який убив динозаврів.

Також Фокус уже писав про теорію, яка говорить, що за вимиранням динозаврів та інших живих істот 66 млн років тому стоїть не один астероїд-вбивця, а їх було кілька. Саме цю теорію намагаються підтвердити австралійські вчені в майбутніх дослідженнях.