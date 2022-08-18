Астероїд-вбивця був не один. Історію вимирання динозаврів на Землі доведеться переписати

Вчені вважають, що динозаврів знищив не один, а більше астероїдів.

Дослідники з Університету Херіот-Ватт Великобританія виявили під Атлантичним океаном біля берегів Західної Африки новий ударний кратер. Він утворився швидше за все, також 66 млн років тому, як і знаменитий кратер Чикшулуб у Мексиці після падіння великого астероїда, який, як вважається, знищив майже всіх динозаврів. Але нове дослідження може змінити наші знання про те, як вимерли динозаври, адже їх могли знищити два або більше астероїдів, повідомляє Inverse.

Вчені з Університету Херіот-Ват проводили сейсмічне зондування біля берегів Західної Африки і на глибині 400 метрів під дном Атлантичного океану виявили новий ударний кратер, який вони назвали Надір.

Цей кратер має діаметр 8,5 км і знаходиться на вершині шару гірських порід, які позначають межу крейдо-палеогенового вимирання. Це масове вимирання 75% живих істот Землі, у результаті якого зникли майже всі динозаври. Ця подія сталася 66 млн. років тому наприкінці крейдяного періоду і вважається, що основною причиною вимирання стало падіння величезного астероїда діаметром 12 км.

[ + – ] Цей кратер має діаметр 8,5 км і знаходиться на вершині шару гірських порід, які позначають межу крейдо-палеогенового вимирання. Це масове вимирання 75% живих істот на Землі, внаслідок якого зникли практично всі динозаври Фото: Seneca-Guns

Але вчені вважають, що кратер, який їм вдалося виявити, утворився в результаті падіння набагато меншого астероїда діаметром 400 м. І цей астероїд міг впасти невдовзі після падіння астероїда Чикшулуб. Вчені вважають, що падіння меншого астероїда призвело до появи найсильніших землетрусів та цунамі, і ці події також могли вплинути на долю динозаврів.

"Ми вважаємо, що на Землю 66 млн років тому впали не один, а як мінімум два астероїди, які призвели до масового вимирання динозаврів та інших живих істот на планеті. З динозаврів залишилися тоді тільки предки сучасних птахів", — каже Уісдін Ніколсон з Університету Херіот-Ватт.

[ + – ] Вчені вважають, що кратер, який їм вдалося виявити, утворився в результаті падіння набагато меншого астероїда діаметром 400 м. І цей астероїд міг впасти невдовзі після падіння астероїда Чикшулуб. Вчені вважають, що падіння меншого астероїда призвело до появи найсильніших землетрусів та цунамі, і ці події також могли вплинути на долю динозаврів. Фото: Тапосирис Магна

Вчені також висунули теорію про те, що на Землю могли впасти не два астероїди, а більше, кратери від падіння яких ще не виявлені. Також вчені вважають, що, можливо, ці астероїди були колись частиною космічного каменя неймовірних розмірів, який в результаті зіткнень з іншими каменями поруч із Землею, розпався на частини. І саме ці уламки впали на планету.

За словами Ніколсона, поки це тільки припущення і астероїд Чикшулуб міг впасти набагато раніше, ніж дрібніший астероїд, який створив кратер Надір. Можливо, їх падіння поділяють тисячі років. Згідно з планами вчених, через кілька років вони збираються пробурити морське дно в районі виявлення кратера Надір, щоб точно встановити з яких гірських порід він складається і який їхній точний вік. Адже залишається можливість того, що це все ж таки не ударний кратер від падіння астероїда, а результат вулканічних процесів.

"Я все ж таки схиляюся до того, що це кратер від падіння астероїда. Але потрібно отримати зразки порід, щоб вивчити їх хімічний склад. Можливо, цей склад буде ідентичний складу порід у картері Чикшулуб і тоді можна буде говорити про те, що ці два астероїди колись були одним цілим. З іншого боку, на Землі збереглося замало таких ударних кратерів, які ще не виявлені і, можливо, вони також були результатом падіння космічних каменів, які вплинули на еволюцію життя на Землі", — каже Ніколсон.

Як писав Фокус, недавнє дослідження вчених показало, коли відбудеться нове масове вимирання живих істот Землі.

Також Фокус писав про те, що вчені з'ясували, які істоти першими відновили свою життєдіяльність після масового вимирання на Землі, яке відбулося 250 млн. років тому.