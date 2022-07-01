Найбільше вимирання Землі: вчені з'ясували, хто першим ожив на планеті

Нове дослідження показує, що деякі організми відіграли важливу роль у відновленні глобальної екосистеми.

Масове пермське вимирання, яке відбулося приблизно 250 млн років тому, призвело до зникнення 80-90% життєвих форм на Землі. Вважається, що це було найсерйознішим із п'яти масових вимирань живих істот на планеті. Але життя знову відновилося після цієї катастрофічної події, і китайські вчені з'ясували, з чого почалася нова сторінка в історії життя на Землі, повідомляє ScienceAlert.

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"Це масове вимирання було найруйнівнішим для життя на планеті. Воно було спричинене глобальним потеплінням і окисленням океану. Зараз відбувається щось подібне, і завдяки результатам дослідження ми можемо зрозуміти, які істоти зможуть пережити поточне глобальне потепління, якщо воно знову призведе до такої ж глобальної катастрофи", — каже Сюецянь Фен із Китайського університету наук про Землю.

Учені в результаті дослідження скам'янілостей на дні Південно-Китайського моря з'ясували, що першими життєвими формами, які відновилися після масового вимирання, були безхребетні організми, такі як черв'яки, які отримували їжу з донних відкладень. Саме вони першими відновилися з погляду чисельності й біорізноманіття. Але щоб повернутись до рівня чисельності, який був до вимирання, цим безхребетним довелося витратити 3 млн років.

[ + – ] Учені в результаті дослідження скам'янілостей на дні Південно-Китайського моря з'ясували, що першими життєвими формами, які відновилися після масового вимирання, були безхребетні організми, такі як черв'яки, які отримували їжу з донних відкладень Фото: wikipedia

Після цих безхребетних "прийшли в норму" після масового вимирання інші безхребетні, такі як молюски, які також жили на дні океанів, але отримували їжу з придонних шарів води. За словами вчених, наступними на етапі відновлення були корали.

Учені змогли дійти таких висновків завдяки дослідженню скам'янілостей не самих організмів, адже після них нічого не залишилося, враховуючи їхню м'якотілість, а скам'янілостей слідів їхньої життєдіяльності.

[ + – ] Після цих безхребетних "прийшли в норму" після масового вимирання інші безхребетні, такі як молюски, які також жили на дні океанів, але отримували їжу з придонних шарів води. За словами вчених, наступними в етапі відновлення були корали Фото: wikipedia

"Узагалі вся низка подій, пов'язаних із відновленням життя після масового вимирання зайняла цілих 7 мільйонів років, і завдяки особливим скам'янілостям ми змогли зрозуміти, які організми першими відновили свою життєдіяльність", — каже співавтор дослідження Майкл Бентон із Бристольського університету, Великобританія.

[ + – ] Схема відновлення життя Землі після масового пермського вимирання. Картинка А показує стан океану до вимирання, а всі наступні картинки показують, як життя відновлювалося протягом мільйонів років Фото: ScienceAlert

"Наші дані показують, що ці живі істоти були стійкішими до високого рівня CO2 та глобального потепління. Можливо, вони відіграли важливу роль у відновленні океанічних екосистем", — говорить Фен.

Як уже писав Фокус, недавнє дослідження показало, що чергове, шосте масове вимирання живих істот на планеті вже почалося. На це вказують багато даних.

Також Фокус писав про те, що вчені дійшли висновку, що масове пермське вимирання пов'язане з незвичайним сплеском кисню.