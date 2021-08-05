Масове пермське вимирання на Землі пов'язане з таємничим спалахом кисню, — вчені

Для свого дослідження експерти вимірювали ізотопи талію, які побічно надали інформацію для підрахунку рівня кисню в морському середовищі в минулому.

Масове пермське вимирання, що відбулося приблизно 252 мільйони років тому, є найстрашнішою і жахливою подією, яка коли-небудь відбувалася на нашій планеті, пише Science Alert.

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Воно знищило майже 90% морських видів і майже 70% хребетних на суші. Ця подія була настільки масштабною, що її часто називають Великим вимиранням.

Досі залишається багато питань без відповіді, починаючи від загальних часових рамок і закінчуючи причинами виникнення, проте нове дослідження вчених пропонує деякі гостроцікаві додаткові подробиці цього лиха: раптовий стрибок рівня кисню в Світовому океані, що відбувається під час широкомасштабного вимирання.

На думку дослідників, раптовий спалах океанічної оксигенації (насичення води киснем) стався приблизно на початку Великого вимирання і розтягнувся на десятки тисяч років, після чого рівень кисню знову почав неухильно знижуватися.

"Для геологічних даних це практично миттєво. Цю подію можна порівняти із сучасною зміною клімату, викликаною людиною, де ми маємо величезні, швидкі зміни за короткий період часу", — розповів учений Шон Ньюбі з Університету штату Флорида (FSU).

Без допомоги машини часу виміряти рівень кисню в древніх морських водах не так просто, але команда проаналізувала ізотопи талію, захоронення в океанічних відкладеннях, щоб оцінити хімічний склад морської води, що налічує мільйони років.

Наступне питання, яке хвилює експертів, полягає в тому, що викликало цю подію. Цілком можливо, що підвищення, а потім раптове падіння рівня кисню в океані було набагато небезпечніше для морських видів, ніж більш поступове зниження.

"Попередні роботи вчених показують, що навколишнє середовище ставало все менш насичене киснем, що призвело до вимирання, але гіпотетично це була поступова зміна. Тому ми були дуже здивовані, коли з'ясували, що показники оксигенації спочатку швидко виросли, що збіглося з початком вимирання, а потім почали зменшуватися", — зазначив Ньюбі.

На думку вчених, до великої загибелі призвело інтенсивне виділення вуглекислого газу в атмосфері, яке, цілком можливо, виникло внаслідок вулканічної активності в Сибіру.

"Якщо ми зможемо більше дізнатися про те, як стався цей спалах кисню і як він міг сприяти вимиранню, то це стане ще однією корисною інформацією, яку ми зможемо використовувати для оцінки впливу кліматичної кризи, що триває сьогодні", — підсумували дослідники.