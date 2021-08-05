Массовое пермское вымирание на Земле связано с таинственным всплеском кислорода, - ученые

Для своего исследования эксперты измеряли изотопы таллия, которые косвенно предоставили информацию для подсчета уровня кислорода в морской среде в прошлом.

Массовое пермское вымирание, произошедшее около 252 миллионов лет назад, является самым страшным и ужасающим событием, которое когда-либо происходило на нашей планете, пишет Science Alert.

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Оно уничтожило около 90% морских видов и около 70% позвоночных на суше. Это событие было настолько масштабным, что его часто называют Великим вымиранием.

До сих пор остается много вопросов без ответа, начиная от общих временных рамок и заканчивая причинами возникновения, однако новое исследование ученых предлагает некоторые интригующие дополнительные подробности этого бедствия: внезапный скачок уровня кислорода в Мировом океане, происходящий во время широкомасштабного вымирания.

По мнению исследователей, внезапный всплеск океанической оксигенации (насыщения воды кислородом) произошел примерно в начале Великого вымирания и растянулся на десятки тысяч лет, после чего уровень кислорода снова начал неуклонно снижаться.

"Для геологических данных это практически мгновенно. Это событие можно сравнить с современным изменением климата, вызванным человеком, где мы имеем огромные, быстрые изменения за короткий период времени", — рассказал ученый Шон Ньюби из Университета штата Флорида (FSU).

Без помощи машины времени измерить уровень кислорода в древних морских водах не так просто, но команда проанализировала изотопы таллия, захороненные в океанических отложениях, чтобы оценить химический состав морской воды, насчитывающую миллионы лет.

Следующий вопрос, волнующий экспертов, заключается в том, что вызвало это событие. Вполне возможно, что повышение, а затем внезапное падение уровня кислорода в океане было гораздо опасней для морских видов, чем более постепенное снижение.

"Предыдущие работы ученых показывают, что окружающая среда становилась все менее насыщенной кислородом, что привело к вымиранию, но гипотетически это было постепенное изменение. Поэтому мы были очень удивлены, когда выяснили, что показатели оксигенации сначала быстро выросли, что совпало с началом вымирания, а потом начали уменьшаться", — отметил Ньюби.

По мнению ученых, к великой гибели привело интенсивное выделение углекислого газа в атмосфере, которое, вполне возможно, возникло в результате вулканической активности в Сибири.

"Если мы сможем больше узнать о том, как произошел этот всплеск кислорода и как он мог способствовать вымиранию, то это станет еще одной полезной информацией, которую мы сможем использовать для оценки продолжающегося сегодня воздействия климатического кризиса", — заключили исследователи.