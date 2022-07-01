Крупнейшее вымирание на Земле: ученые выяснили, кто первым ожил на планете

Новое исследование показывает, что некоторые организмы сыграли важную роль в общем восстановлении глобальной экосистемы.

Массовое пермское вымирание, которое произошло примерно 250 млн лет назад привело к исчезновению 80-90% жизненных форм на Земле. Считается, что это было самым серьезным из пяти массовых вымираний живых существ на планете. Но жизнь снова восстановилась после этого катастрофического события и китайские ученые выяснили с чего началась новая страница в истории жизни на Земле, сообщает ScienceAlert.

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"Это массовое вымирание было самым разрушительным для жизни на планете. Оно было вызвано глобальным потеплением и окислением океана. Сейчас происходит нечто подобное и благодаря результатам исследования мы можем понять какие существа смогут пережить текущее глобальное потепление, если оно снова приведет к такой же глобальной катастрофе", — говорит Сюэцянь Фэн из Китайского университета наук о Земле.

Ученые в результате исследования окаменелостей на дне Южно-Китайского моря выяснили, что первыми жизненными формами, которые восстановились после массового вымирания были беспозвоночные организмы, такие как черви, которые получали пищу из донных отложений. Именно они первыми восстановились с точки зрения численности и биоразнообразия. Но чтобы вернуться к уровню численности, которая была до вымирания, этим беспозвоночным пришлось потратить 3 млн лет.

[ + – ] Ученые в результате исследования окаменелостей на дне Южно-Китайского моря выяснили, что первыми жизненными формами, которые восстановились после массового вымирания были беспозвоночные организмы, такие как черви, которые получали пищу из донных отложений Фото: wikipedia

После этих беспозвоночных "пришли в норму" после массового вымирания, другие беспозвоночные, такие как моллюски, которые также жили на дне океанов, но получали пищу из придонных слоев воды. По словам ученых, следующими в этапе восстановления были кораллы.

Ученые смогли прийти к таким выводам благодаря исследованию окаменелостей не самых организмов, ведь после них ничего не осталось, учитывая их мягкотелость, а окаменелостей следов их жизнедеятельности.

[ + – ] После этих беспозвоночных "пришли в норму" после массового вымирания, другие беспозвоночные, такие как моллюски, которые также жили на дне океанов, но получали пищу из придонных слоев воды. По словам ученых, следующими в этапе восстановления были кораллы Фото: wikipedia

"Вообще вся череда событий, связанных с восстановлением жизни после массового вымирания заняла целых 7 миллионов лет и благодаря особым окаменелостям мы смогли понять, какие организмы первыми восстановили свою жизнедеятельность", — говорит соавтор исследования, Майкл Бентон из Бристольского университета, Великобритания.

[ + – ] Схема восстановления жизни на Земле после массового пермского вымирания. Картинка А показывает состояние океана до вымирания, а все следющие картинки показывают, как жизнь восстанавливалась в течении миллионов лет Фото: ScienceAlert

"Наши данные показывают, что эти живые существа были более устойчивыми к высокому уровню CO2 и глобальному потеплению. Возможно, они сыграли важную роль в восстановлении океанических экосистем", — говорит Фэн.

Как уже писал Фокус, недавнее исследование показало, что очередное, шестое по счету массовое вымирание живых существ на планете уже началось. На это указывают многие данные.

Также Фокус писал о том, что ученые пришли к выводу, что массовое пермское вымирание было связано с необычным всплеском кислорода.