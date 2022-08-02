Учені назвали термін, коли відбудеться нове масове вимирання

Люди так само продовжують забруднювати навколишнє середовище, наївно вважаючи, що в цьому немає нічого страшного. Але як зазначають експерти, наслідки такого ставлення будуть набагато трагічнішими.

Дослідники вже давно попереджали про те, що через антропогенну зміну клімату Земля перебуває на порозі шостого масового вимирання, пише Express.

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Однак у ході свого нового дослідження вони змогли дізнатися точніші терміни цієї події та з'ясувати, що воно відбудеться протягом набагато меншого періоду часу, ніж попереднє вимирання.

Куніо Кайхо, японський кліматолог із Університету Тохоку, виявив великий зв'язок між середньою температурою поверхні Землі та земним біорізноманіттям. У міру того, як середня температура поверхні або піднімається, або опускається нижче за норму, все більша кількість істот гине.

Незважаючи на те, що знаменитий астероїд був зовнішньою загрозою для життя на Землі, більшість випадків вимирання все ж таки викликана різкими змінами клімату.

Професор Кайхо з'ясував, що в попередніх таких жахливих подіях, коли температура знизилася на 7°C, глобальне похолодання температури поверхні призвело до наймасовіших вимирань. Також був випадок потепління приблизно на 9°C, що мало не менш руйнівні наслідки.

Це набагато вище за попередні підрахунки вчених, які показували, що до масового вимирання може призвести підвищення температури на 5,2°C. Прямо зараз світові лідери, вчені, кліматологи й активісти виборюють збереження температури Землі нижче на 1,5°C порівняно з доіндустріальним рівнем. Якщо люди й далі забруднюватимуть планету такими ж темпами, експерти очікують підвищення до 4,4°C до кінця поточного століття.

У нещодавньому звіті МГЕЗК підраховано, що за нинішньої ситуації людство перебуває на шляху до того, що глобальне потепління може призвести до вимирання мільйонів видів. Проте, як вважає Кайхо, потепління на 9°C має відбутися не раніше 2500 року.

Незважаючи на те, що світ постійно змінюється, люди, які живуть тут, можуть зробити свій внесок у забезпечення того, щоби їхні діти й онуки мали "здорову" планету. Однак робити це потрібно якнайшвидше.

Нагадаємо, що раніше вчені змогли з'ясувати, які істоти змогли першими ожити після масового пермського вимирання, що відбулося близько 250 млн років тому. Як виявилося, цими істотами були такі безхребетні організми як хробаки.