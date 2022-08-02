Ученые назвали срок, когда произойдет новое массовое вымирание

Люди все так же продолжают загрязнять окружающую среду, наивно пологая, что в этом нет ничего страшного. Но как отмечают эксперты, последствия такого отношения будут куда более трагичными.

Исследователи уже давно предупреждали о том, что из-за антропогенного изменения климата, Земля находится на пороге шестого массового вымирания, пишет Express.

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Однако в ходе своего нового исследовании они смогли узнать более точные сроки этого события и выяснить, что оно произойдет в течение гораздо меньшего периода времени, чем предыдущее вымирание.

Кунио Кайхо, японский климатолог из Университета Тохоку, обнаружил большую связь между средней температурой поверхности Земли и земным биоразнообразием. По мере того как средняя температура поверхности либо поднимается, либо опускается ниже нормы, все большее число существ погибает.

Несмотря на то, что знаменитый астероид был внешней угрозой для жизни на Земле, большинство случаев вымирания все же вызвано резкими изменениями климата.

Профессор Кайхо выяснил, что в предыдущих таких ужасающих событиях, когда температура понизилась на 7°C, глобальное похолодание температуры поверхности привело к самым массовым вымираниям. Также был случай потепления примерно на 9°C, что имело не менее разрушительные последствия.

Это намного выше предыдущих подсчетов ученых, которые показывали, что к массовому вымиранию может привести повышение температуры на 5,2°C. Прямо сейчас мировые лидеры, ученые, климатологи и активисты борются за сохранение температуры Земли ниже 1,5°C по сравнению с доиндустриальным уровнем. Если люди и дальше будут загрязнять планету такими же темпами, эксперты ожидают повышения до 4,4°C к концу текущего столетия.

В недавнем отчете МГЭИК подсчитано, что при нынешней ситуации человечество находится на пути к тому, что глобальное потепление может привести к вымиранию миллионов видов. Тем не менее, как считает Кайхо, потепление на 9°C должно произойти не ранее 2500 года.

Несмотря на то, что мир постоянно меняется, люди, живущие здесь, могут внести свой вклад в обеспечение того, чтобы у их детей и внуков была "здоровая" планета. Однако делать это нужно как можно скорее.

Напомним, что ранее ученые смогли выяснить, какие существа смогли первыми ожить после массового пермского вымирания, произошедшего около 250 млн лет назад. Как оказалось, этими существами были такие беспозвоночные организмы, как черви.