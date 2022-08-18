Астероид-убийца был не один. Историю вымирания динозавров на Земле придется переписать

Ученые считают, что динозавров уничтожил не один, а больше астероидов.

Исследователи из Университета Хериот-Ватт, Великобритания обнаружили под Атлантическим океаном у берегов Западной Африки новый ударный кратер. Он образовался скорее всего, также 66 млн лет назад, как и знаменитый кратер Чикшулуб в Мексике после падения крупного астероида, который как считается уничтожил почти всех динозавров. Но новое исследование может изменить наши знания о том, как вымерли динозавры, ведь их могли уничтожить два или даже больше астероидов, сообщает Inverse.

Ученые из Университета Хериот-Ватт проводили сейсмическое зондирование у берегов Западной Африки и на глубине в 400 метров под дном Атлантического океана обнаружили новый ударный кратер, который они назвали Надир.

Этот кратер имеет диаметр в 8,5 км и находится на вершине слоя горных пород, которые обозначают границу мел-палеогенового вымирания. Это массовое вымирание 75% живых существ на Земле, в результате которого исчезли практически все динозавры. Это событие произошло 66 млн лет назад в конце мелового периода и считается, что основной причиной вымирания стало падение огромного астероида диаметром в 12 км.

[ + – ] Этот кратер имеет диаметр в 8,5 км и находится на вершине слоя горных пород, которые обозначают границу мел-палеогенового вымирания. Это массовое вымирание 75% живых существ на Земле, в результате которого исчезли практически все динозавры Фото: Live Science

Но ученые считают, что кратер, который им удалось обнаружить образовался в результате падения гораздо меньшего астероида диаметром в 400 м. И этот астероид мог упасть вскоре после падения астероида Чикшулуб. Ученые считают, что падение меньшего астероида привело к появлению сильнейших землетрясений и цунами, и эти события также могли повлиять на судьбу динозавров.

"Мы считаем, что на Землю 66 млн лет назад упали не один, а как минимум два астероида, которые привели к массовому вымиранию динозавров и других живых существ на планете. Из динозавров остались тогда только предки современных птиц", — говорит Уисдин Николсон из Университета Хериот-Ватт.

[ + – ] Ученые считают, что кратер, который им удалось обнаружить образовался в результате падения гораздо меньшего астероида диаметром в 400 м. И этот астероид мог упасть вскоре после падения астероида Чикшулуб. Ученые считают, что падение меньшего астероида привело к появлению сильнейших землетрясений и цунами, и эти события также могли повлиять на судьбу динозавров Фото: New York Post

Ученые также выдвинули теорию о том, что на Землю могли упасть не два астероида, а больше, кратеры от падения которых еще не обнаружены. Также ученые полагают, что возможно эти астероиды были когда-то частью космического камня невероятных размеров, который в результате столкновений с другими камнями рядом с Землей, распался на части. И именно эти обломки упали на планету.

По словам Николсона, пока это только предположения и астероид Чикшулуб мог упасть намного раньше, чем более мелкий астероид, создавший кратер Надир. Возможно их падения разделяют тысячи лет. Согласно планам ученых, через пару лет они собираются пробурить морское дно в районе обнаружения кратера Надир, чтобы точно установить из каких горных пород он состоит и каков их точный возраст. Ведь остается возможность того, что это все же не ударный кратер от падения астероида, а результат вулканических процессов.

"Я все же склоняюсь к тому, что это кратер от падения астероида. Но нужно получить образцы пород, чтобы изучить их химический состав. Возможно, этот состав будет идентичен составу пород в картере Чикшулуб и тогда можно будет говорить о том, что эти два астероида когда-то были одним целым. С другой стороны, на Земле сохранилось слишком мало таких ударных кратеров, которые еще не обнаружены и возможно они также были результатом падения космических камней, которые повлияли на эволюцию жизни на Земле", — говорит Николсон.

Как уже писал Фокус, недавнее исследование ученых показало, когда произойдет новое массовое вымирание живых существ на Земле.

Также Фокус писал о том, что ученые выяснили, какие существа первыми восстановили свою жизнедеятельность после массового вымирания на Земле, которое произошло 250 млн лет назад.