Учені розповіли, який астероїд може повністю знищити Землю

Наша планета, на відміну від людей на ній, набагато міцніша, ніж багато хто думає.

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Мільйони років динозаври домінували на Землі, але 66 млн років тому удар астероїда розміром 10 км поклав цьому кінець. Унаслідок змін клімату, землетрусів і страшних цунамі, крім майже всіх динозаврів, із лиця Землі зникли дві третини живих істот. Але сама планета витримала удар і залишилася в цілості й безпеці. Можливо, Землю не так легко знищити ударом астероїда? А може, просто потрібен астероїд гігантських розмірів для цього? На ці запитання відповіли виданню Live Science учені.

Учені вважають, що, якщо на Землю впаде такий самий астероїд, який спричинив зникнення динозаврів, то люди точно зникнуть. А сама планета знову витримає сильний удар.

Тож якого ж розміру має бути астероїд, щоб наша планета зруйнувалася внаслідок зіткнення? Вчені вважають, що до такого сумного для Землі результату може призвести лише удар космічного каменя, який матиме розмір планети. Але, з іншого боку, подібна подія вже відбувалася в ранній історії Землі, і планета майже не постраждала.

[ + – ] Тож якого ж розміру має бути астероїд, щоб наша планета зруйнувалася внаслідок зіткнення? Вчені вважають, що до такого сумного для Землі результату може призвести лише удар космічного каменя, який матиме розмір планети. Фото: Live Science

Згідно з теорією, яка існує, приблизно 4,5 млрд років тому в Землю врізалася планета, яка за розмірами нагадувала Марс (діаметр Червоної планети трохи більше 6700 км, а діаметр Землі — трохи більше 12 700 км). У результаті зіткнення в космос, як вважається, були викинуті уламки, з яких згодом сформувався Місяць.

Але ця ударна планета, яку назвали Тейя, не знищила Землю, а натомість частина її ядра та мантії з'єдналися з такими ж частинами Землі. Поки що вчені не дійшли єдиної думки, чи це був прямий удар, чи Тея просто завдала так званого ковзного удару. Але точно всі вчені вважають, що якби на нашій планеті було б життя тоді, то все воно було б знищено.

[ + – ] Згідно з теорією, яка існує, приблизно 4,5 млрд років тому в Землю врізалася планета, яка за розмірами нагадувала Марс (діаметр Червоної планети трохи більше 6700 км, а діаметр Землі — трохи більше 12 700 км). У результаті зіткнення в космос, як вважається, були викинуті уламки, з яких згодом сформувався Місяць. Фото: Seneca-Guns

"Цей об'єкт був у 600 разів більший за астероїд, який убив динозаврів, і тим не менш Земля вижила. Можливо, більший об'єкт і міг би розколоти нашу планету на частини", — говорить Браян Тун із Університету штату Колорадо в Боулдері, що в США.

Із іншого боку, багато вчених сходяться на думці, що для того, щоб знищити людство, вистачить і астероїда діаметром 10 км. Це призвело б до вимирання більшості живих істот на планеті.

Наприклад, учені з NASA вважають, що навіть космічний камінь розміром не менше 140 метрів може при падінні знищити мегаполіс, а ударна хвиля зітре з лиця Землі всю інфраструктуру (і знищить людей і тварин, звичайно ж) на багато десятків кілометрів від епіцентру удару.

За словами астрофізика Герріта Вершуура з Коледжу Родес, що в Мемфісі штату Теннесі, США, навіть падіння астероїда діаметром в 1 км або трохи більше може призвести до кінця цивілізації. Тобто викликана падінням такого каменя кліматична катастрофа може знищити всіх людей.

[ + – ] За словами астрофізика Герріта Вершуура з Коледжу Родес, що в Мемфісі штату Теннесі, США, навіть падіння астероїда діаметром в 1 км або трохи більше може призвести до кінця цивілізації Фото: вспышка на солнце

"Навіть падіння такого порівняно невеликого астероїда, по-перше, знищить усе живе на сотні кілометрів навколо, а інші люди постраждають від сильних пожеж і диму, які огорнуть планету. У небо підніметься величезна кількість пилу, який закриє небо на деякий час, і певний період часу триватиме так звана ударна зима", — каже Вершуур.

За такого розвитку подій є невелика ймовірність того, що якась частина людства виживе, а разом із ним виживуть і дрібні ссавці на суші. Решта ж тварин загине, як і все рослинне життя.

Наразі учені з NASA, які ведуть спостереження за потенційно небезпечними астероїдами, не бачать причин для паніки. Вони вважають, що жоден із космічних каменів не повинен зіткнутися із Землею до початку 22 століття.

[ + – ] Наразі вчені з NASA, які ведуть спостереження за потенційно небезпечними астероїдами, не бачать причин для паніки. Вони вважають, що жоден із космічних каменів не повинен зіткнутися із Землею до початку 22 століття. Фото: wikipedia

Але така можливість існує завжди, і її не варто відкидати. Тому цього тижня відбулася справді історична подія. Космічний апарат NASA внаслідок зіткнення з астероїдом Діморфом, який у разі падіння завдав би багато проблем на планеті, змінив його шлях обертання навколо іншого астероїда. Це означає, що людство має шанс врятуватися в майбутньому. На жаль, такої технології не було в динозаврів.

Як уже писав Фокус, за зіткненням апарата DART із космічним каменем, розміром майже 160 м, стежили з космосу телескопи "Вебб" і "Габбл". NASA показало результати їхньої роботи, оприлюднивши знімки ударної події.

Також Фокус писав про те, що вчені виявили на Місяці сліди астероїдів, які вбили динозаврів на Землі.