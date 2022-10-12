Камень размером с самолет. К планете на скорости в 46 000 км/час летит большой астероид

Очень много околоземных астероидов представляют угрозу для Земли и среди них космический камень 2020 ТО2.

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Астрономы предупреждают, что к Земле на огромной скорости летит астероид под названием 2020 ТО2, который по размерам чуть меньше, чем авиалайнер Boeing 737, пишет Inverse.

Уже на этой неделе, а именно 15 октября, к Земле приблизится астероид, размер которого оценивают в диапазоне от 14 до 31 метра. Это немного меньше, чем размер самолета Boeing 737, длина которого составляет 40 метров. Этот околоземный космический камень под названием 2020 ТО2 летит со скоростью в 46 000 км/час и согласно прогнозам, не должен столкнуться с Землей.

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Во время своего близкого пролета мимо нашей планеты, астероид, который открыли ровно 2 года назад, должен находиться на расстоянии в 644 тысячи км от Земли. А это практически в 2 раза дальше, чем расстояние до Луны.

Хотя такой астероид и не может сильно навредить планете, даже если бы он упал на Землю, все же лучше всегда быть готовыми к подобным событиям, считают ученые. Поэтому специальные системы слежения NASA и наблюдают за подобными космическими объектами, которые могут представлять угрозу для Земли.

[ + – ] Во время своего близкого пролета мимо нашей планеты, астероид, который открыли ровно 2 года назад, должен находится на расстоянии в 644 тысячи км от Земли. А это практически в 2 раза дальше, чем расстояние до Луны Фото: EarthSky

Астероид 2020 ТО2, который через 2 года после открытия снова летит в сторону Земли, принадлежит к классу астероидов, которые называются Аполлоны. Они вращаются вокруг Солнца между Венерой и Юпитером и пересекают орбиту Земли. На сегодня известно о более чем 5 тысячах представителей этого класса.

Казалось бы, расстояние в 644 тысячи километров – это очень далеко, но по космическим меркам – это очень близко от нашей планеты. И на траекторию полета такого астероида могут повлиять внешние космические факторы, в результате чего, теоретически, он может изменить свой курс.

По словам ученых, этот астероид невозможно будет увидеть невооруженным глазом с Земли и даже с использованием обычных телескопов. Наблюдения за ним могут вести только самые мощные наземные и космические обсерватории.

Фокус уже писал о том, что неделю назад к нашей планете приближалась на намного большее расстояние группа астероидов, которые имели сходный с 2020 ТО2 размер.

Также Фокус писал о том, что в NASA официально подтвердили, что новый способ защиты Земли от опасных астероидов действительно работает. Речь идет об успешном столкновении космического аппарата с астероидом, который в 5 раз больше, чем 2020 ТО2. Результаты двухнедельных наблюдений показали, что теперь у астероида Диморф изменилась орбита.