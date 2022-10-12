Блестящий успех. Аппарат DART смог изменить курс астероида и теперь у него есть хвост

Ученые добились даже лучшего результата, чем ожидали. Теперь они знают, как защитить Землю от опасных космических камней.

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Ровно две недели исследований и наблюдений за астероидом Дидим и его спутником, астероидом Диморф, показали, что миссия DART была на 100% успешной. Космический аппарат смог изменить курс целевого астероида и результаты миссии даже превзошли ожидания ученых, пишет ScienceAlert.

11 октября NASA официально объявило о том, что столкновение аппарата DART с астероидом Диморф (его размер – примерно 160 м) привело к изменению его периода вращения вокруг астероида Дидим (его размер – примерно 800 м) на целых 32 минуты.

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[ + – ] 11 октября NASA официально объявило о том, что столкновение аппарата DART с астероидом Диморф (его размер – примерно 160 м) привело к изменению его периода вращения вокруг астероида Дидим (его размер – примерно 800 м) на целых 32 минуты Фото: NASA

Если до этого Диморф делал полный оборот вокруг своего "хозяина" за 11 часов и 55 минут, то теперь его орбитальный период составляет 11 часов и 23 минуты. Ранее ученые предполагали, что орбита этого космического камня, который по размерам больше египетской пирамиды Хеопса, будет изменена на 22 минуты. Но этот результат превзошел все ожидания.

[ + – ] Фотографию астероидов Дидим (слева вверху ) и его спутника Диморф за несколько минут до столкновения сделал аппарат DART Фото: NASA

Глава NASA Билл Нельсон заявил, что в случае будущей опасности, которую будет представлять летящий к Земле астероид, у человечества есть защита. Ведь испытание показало, что удар космическим аппаратом по астероиду может изменить траекторию его полета.

Фокус уже писал о том, что 27 сентября аппарат DART приблизился к своей цели и нанес удар по астероиду на скорости в 22,54 тысячи км/час. Стоит отметить, что сам астероид двигался со скоростью в примерно 21 тысяча км/час и в момент столкновения находился на расстоянии в 11 млн км от Земли.

Дидим и Диморф были выбраны не случайно для испытания технологии защиты Земли от астероидов. Они вращаются вокруг Солнца каждые 2 года и не представляют угрозы для нашей планеты. Но, то лучше всего измерить изменение траектории полета космического камня после удара можно тогда, когда он имеет очень короткую орбиту. В данном случае Диморф показался ученым идеальным кандидатом в этом плане.

[ + – ] Момент столкновения аппарата DART с астероидом Диморф смогли увидеть телескопы на Земле

Как уже писал Фокус за первым в истории "космическим ДТП" такого плана следили и телескопы на Земле и обсерватории в космосе, которые сделали удивительные изображения момента столкновения космического аппарата и астероида.

В результате удара от астероида Диморф откололись тысячи обломков, которые улетели в космос и этот временный "хвост" сделал космический камень похожим на комету. Фокус уже писал о том, что ученые провели расчеты и выяснили, что этот поток обломков имеет длину в 10 000 км. Две недели наблюдений с помощью телескопов, которые размещены в Чили, Южной Африке и США, позволили ученым из NASA со 100% уверенностью объявить об успехе миссии DART.

[ + – ] В результате удара от астероида Диморф откололись тысячи обломков, которые улетели в космос и этот временный "хвост" сделал космический камень похожим на комету Фото: NASA

Важным итогом этой космической катастрофы стало то, что ученые смогли подтвердить теорию о том, что астероид Диморф все же не является цельным камнем, а представляет собой "груду щебня". То есть отдельные мелкие камни удерживаются вместе взаимной гравитацией.

По словам ученого Тома Статлера из NASA, так сильно изменить орбиту астероида удалось в том числе благодаря огромному выбросу обломков, которые улетели после удара. Этот выброс также придал импульс космическому камню, который изменил его движение.

Фокус уже писал о том, что лучше всего представить размер астероида Диморф можно с помощью сравнения с размером человека. Это и было сделано с использованием фотографий астероида, которые прислал DART.

По словам ученых, если бы такой астероид, как Диморф упал на Землю, то он бы точно уничтожил огромный город и его окрестности. Но пока что, в ближайшие 100 лет таких падений (и ударов более крупных астероидов) ученые не ожидают. Но вмешательство гравитационного влияния других космических объектов на любой, летящий в сторону нашей планеты, астероид, может все изменить. Поэтому NASA и решило проверить работоспособность технологии по отклонению астероидов.