Блестящий успех. Аппарат DART смог изменить курс астероида и теперь у него есть хвост
Ученые добились даже лучшего результата, чем ожидали. Теперь они знают, как защитить Землю от опасных космических камней.
Ровно две недели исследований и наблюдений за астероидом Дидим и его спутником, астероидом Диморф, показали, что миссия DART была на 100% успешной. Космический аппарат смог изменить курс целевого астероида и результаты миссии даже превзошли ожидания ученых, пишет ScienceAlert.
11 октября NASA официально объявило о том, что столкновение аппарата DART с астероидом Диморф (его размер – примерно 160 м) привело к изменению его периода вращения вокруг астероида Дидим (его размер – примерно 800 м) на целых 32 минуты.
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Если до этого Диморф делал полный оборот вокруг своего "хозяина" за 11 часов и 55 минут, то теперь его орбитальный период составляет 11 часов и 23 минуты. Ранее ученые предполагали, что орбита этого космического камня, который по размерам больше египетской пирамиды Хеопса, будет изменена на 22 минуты. Но этот результат превзошел все ожидания.
Глава NASA Билл Нельсон заявил, что в случае будущей опасности, которую будет представлять летящий к Земле астероид, у человечества есть защита. Ведь испытание показало, что удар космическим аппаратом по астероиду может изменить траекторию его полета.
Фокус уже писал о том, что 27 сентября аппарат DART приблизился к своей цели и нанес удар по астероиду на скорости в 22,54 тысячи км/час. Стоит отметить, что сам астероид двигался со скоростью в примерно 21 тысяча км/час и в момент столкновения находился на расстоянии в 11 млн км от Земли.
Дидим и Диморф были выбраны не случайно для испытания технологии защиты Земли от астероидов. Они вращаются вокруг Солнца каждые 2 года и не представляют угрозы для нашей планеты. Но, то лучше всего измерить изменение траектории полета космического камня после удара можно тогда, когда он имеет очень короткую орбиту. В данном случае Диморф показался ученым идеальным кандидатом в этом плане.
Как уже писал Фокус за первым в истории "космическим ДТП" такого плана следили и телескопы на Земле и обсерватории в космосе, которые сделали удивительные изображения момента столкновения космического аппарата и астероида.
В результате удара от астероида Диморф откололись тысячи обломков, которые улетели в космос и этот временный "хвост" сделал космический камень похожим на комету. Фокус уже писал о том, что ученые провели расчеты и выяснили, что этот поток обломков имеет длину в 10 000 км. Две недели наблюдений с помощью телескопов, которые размещены в Чили, Южной Африке и США, позволили ученым из NASA со 100% уверенностью объявить об успехе миссии DART.
Важным итогом этой космической катастрофы стало то, что ученые смогли подтвердить теорию о том, что астероид Диморф все же не является цельным камнем, а представляет собой "груду щебня". То есть отдельные мелкие камни удерживаются вместе взаимной гравитацией.
По словам ученого Тома Статлера из NASA, так сильно изменить орбиту астероида удалось в том числе благодаря огромному выбросу обломков, которые улетели после удара. Этот выброс также придал импульс космическому камню, который изменил его движение.
Фокус уже писал о том, что лучше всего представить размер астероида Диморф можно с помощью сравнения с размером человека. Это и было сделано с использованием фотографий астероида, которые прислал DART.
По словам ученых, если бы такой астероид, как Диморф упал на Землю, то он бы точно уничтожил огромный город и его окрестности. Но пока что, в ближайшие 100 лет таких падений (и ударов более крупных астероидов) ученые не ожидают. Но вмешательство гравитационного влияния других космических объектов на любой, летящий в сторону нашей планеты, астероид, может все изменить. Поэтому NASA и решило проверить работоспособность технологии по отклонению астероидов.