Человек и астероид. Показан истинный размер камня, в который врезался аппарат DART (фото)

Пользователь Reddit решил, что сравнение размера человека с размером астероида может наиболее точно показать, насколько огромен этот космический камень.

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Уже почти 2 недели многие люди, которые следили за первым в истории столкновением космического аппарата с астероидом, продолжают обсуждать это событие. Для того, чтобы представить насколько огромным является астероид Диморф, в который врезался аппарат DART еще 27 сентября, пользователь социальной сети Reddit поместил фигуру человека на фотографию астероида, пишет Newsweek.

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Астероид Диморф, который вращается вокруг астероида Дидим на расстоянии в 11 млн км от Земли, стал знаменитым после того, как в него на скорости больше чем 20 тысяч км/час врезался космический аппарат DART. Фокус уже писал об этом знаменитом событии и о том, в чем заключается суть этой миссии. Если коротко, то NASA провело испытание уникального способа для защиты Земли от падения астероидов.

Хотя ученые считают, что миссия прошла успешно, все еще точно не известно, изменилась ли траектория полета астероида Диморф. Для этого ученые будут наблюдать за поведением космического камня в течение 1-2 месяцев. Фокус уже писал о том, что один из телескопов на Земле смог увидеть огромный поток обломков, который улетел от астероида после удара. Примерная длина этого космического шлейфа составляет 10 тысяч км.

[ + – ] До того, как космический аппарат DART столкнулся с целевым астероидом, он успел прислать на Землю несколько фотографий его поверхности. В частности, на одном из снимков был показан участок поверхности астероида диаметром в 30 метров Фото: NASA

По данным NASA примерный размер астероида Диморф составляет чуть больше 160 метров. А размер его компаньона, вокруг которого он вращается, астероида Дидим – почти 800 метров. До того, как космический аппарат DART столкнулся с целевым астероидом, он успел прислать на Землю несколько фотографий его поверхности. В частности, на одном из снимков был показан участок поверхности астероида диаметром в 30 метров.

Но истинный размер астероида Диморф сложно представить, если это просто числовые обозначения. В данном случае наиболее лучшим вариантом являются сравнения с известными объектами. Или с человеком. Последнее как раз и сделал один из пользователей социальной сети Reddit, который поместил фигуру человека, ростом в 1 м 75 см на изображение астероида.

[ + – ] Один из пользователей социальной сети Reddit поместил фигуру человека, ростом в 1 м 75 см на изображение астероида Фото: Reddit

По словам пользователя Reddit под ником PM_CTD, многие люди пытались представить масштабы астероида при помощи известных сооружений на Земле. Но он посчитал, что сравнение с ростом человека будет самым лучшим вариантом для решения проблемы визуализации в воображении истинных размеров астероида Диморф.

[ + – ] Фигура человека, ростом 1,75 м, на более масштабном снимке астероида Диморф, диметром в 160 метров Фото: Reddit

По словам Брэда Гибсона из Университета Халла, Великобритания, все же более важна разница не в размере астероида Диморф с другими объектами, а в его весе. Этот астероид весит примерно 5 млрд кг, а вес космического аппарата DART составлял 500 кг. Это значит, что вес космического камня больше, чем в 10 млн раз.

Как уже писал Фокус, несколько дней назад рядом с Землей пролетели на огромной скорости сразу 4 астероида.