Людина та астероїд. Показано справжній розмір каменю, в який врізався апарат DART (фото)

Користувач Reddit вирішив, що порівняння розміру людини з розміром астероїда може точно показати, наскільки величезний цей космічний камінь.

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Вже майже 2 тижні багато людей, які стежили за першим в історії зіткненням космічного апарату з астероїдом, продовжує обговорювати цю подію. Для того, щоб уявити, наскільки величезним є астероїд Діморф, в який врізався апарат DART ще 27 вересня, користувач соціальної мережі Reddit помістив фігуру людини на фотографію астероїда, пише Newsweek.

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Астероїд Діморф, який обертається навколо астероїда Дідім на відстані 11 млн км від Землі, став знаменитим після того, як у нього на швидкості понад 20 тисяч км/год врізався космічний апарат DART. Фокус вже писав про цю знамениту подію і про те, в чому полягає суть цієї місії. Якщо коротко, то NASA провело випробування унікального способу захисту Землі від падіння астероїдів.

Хоча вчені вважають, що місія пройшла успішно, досі точно не відомо, чи змінилася траєкторія польоту астероїда Діморфа. Для цього вчені спостерігатимуть за поведінкою космічного каменю протягом 1-2 місяців. Фокус вже писав про те, що один із телескопів на Землі зміг побачити величезний потік уламків, який відлетів від астероїда після удару. Орієнтовна довжина цього космічного шлейфу становить 10 тисяч кілометрів.

[ + – ] Перш ніж космічний апарат DART зіткнувся з цільовим астероїдом, він встиг надіслати на Землю кілька фотографій його поверхні. Зокрема, на одному зі знімків була показана ділянка поверхні астероїда діаметром 30 метрів Фото: NASA

За даними NASA, приблизний розмір астероїда Діморф становить трохи більш як 160 метрів. А розмір його компаньйона, довкола якого він обертається, астероїда Дідім — майже 800 метрів. Перш ніж космічний апарат DART зіткнувся з цільовим астероїдом, він встиг надіслати на Землю кілька фотографій його поверхні. Зокрема, на одному зі знімків показано ділянку поверхні астероїда діаметром 30 метрів.

Але справжній розмір астероїда Діморф складно уявити, якщо це просто числові позначення. В цьому випадку найкращим варіантом є порівняння з відомими об'єктами. Або з людиною. Останнє якраз і зробив один із користувачів соціальної мережі Reddit, який помістив фігуру людини, зростом 1 м 75 см на зображення астероїда.

[ + – ] Один із користувачів соціальної мережі Reddit помістив фігуру людини, зростом 1 м 75 см на зображення астероїда Фото: Reddit

За словами користувача Reddit під ніком PM_CTD, багато людей намагалися уявити масштаби астероїда за допомогою відомих споруд на Землі. Але він вважає, що порівняння зі зростанням людини буде найкращим варіантом для розв'язання проблеми візуалізації в уяві справжніх розмірів астероїда Діморфа.

[ + – ] Фігура людини, зростом 1,75 м, на масштабнішому знімку астероїда Діморф, діаметром 160 метрів Фото: Reddit

За словами Бреда Гібсона з Університету Халла, Великобританія, все ж таки важливіша різниця не в розмірі астероїда Діморф з іншими об'єктами, а в його вазі. Цей астероїд важить приблизно 5 млрд кг, а вага космічного апарату DART складала 500 кг. Це означає, що вага космічного каменю більша, ніж у 10 млн разів.

Як уже писав Фокус, кілька днів тому поряд із Землею пролетіли на величезній швидкості відразу 4 астероїди.