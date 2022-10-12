Блискучий успіх. Апарат DART зміг змінити курс астероїда і тепер має хвіст

Вчені досягли навіть кращого результату, ніж очікували. Тепер вони знають, як захистити Землю від небезпечного космічного каміння.

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Рівно два тижні досліджень та спостережень за астероїдом Дідім та його супутником, астероїдом Діморф, показали, що місія DART була на 100% успішною. Космічний апарат зміг змінити курс цільового астероїда і результати місії навіть перевершили очікування вчених, пише ScienceAlert.

11 жовтня NASA офіційно оголосило про те, що зіткнення апарату DART з астероїдом Діморф (його розмір — приблизно 160 м) призвело до зміни його періоду обертання навколо астероїда Дідім (його розмір — приблизно 800 м) на цілих 32 хвилини.

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[ + – ] 11 жовтня NASA офіційно оголосило про те, що зіткнення апарату DART з астероїдом Діморф (його розмір – приблизно 160 м) призвело до зміни його періоду обертання навколо астероїда Дідім (його розмір – приблизно 800 м) на цілих 32 хвилини. Фото: NASA

Якщо раніше Діморф робив повний оборот навколо свого "господаря" за 11 годин і 55 хвилин, то тепер його орбітальний період становить 11 годин і 23 хвилини. Раніше вчені припускали, що орбіта цього космічного каменя, який за розмірами більший за єгипетську піраміду Хеопса, буде змінено на 22 хвилини. Але цей результат перевершив усі очікування.

[ + – ] Фотографіяю астероїдів Дідім (зліва вгорі) та його супутника Діморф за кілька хвилин до зіткнення зробив апарат DART Фото: NASA

Глава NASA Білл Нельсон заявив, що у разі майбутньої небезпеки, яку являтиме астероїд, що летить до Землі, людство має захист. Адже випробування показало, що удар космічним апаратом по астероїду може змінити траєкторію його польоту.

Фокус вже писав про те, що 27 вересня апарат DART наблизився до своєї мети і завдав удару по астероїду на швидкості 22,54 тисячі км/год. Варто зазначити, що сам астероїд рухався зі швидкістю приблизно 21 тисяча км/год і в момент зіткнення знаходився на відстані 11 млн км від Землі.

Дідім і Діморф були обрані невипадково для випробування технології захисту Землі від астероїдів. Вони обертаються навколо Сонця кожні 2 роки і не загрожують нашій планеті. Але, найкраще виміряти зміну траєкторії польоту космічного каменю після удару можна тоді, коли він має дуже коротку орбіту. У цьому випадку Діморф здався вченим ідеальним кандидатом у цьому плані.

[ + – ] Момент зіткнення апарату DART із астероїдом Діморф змогли побачити телескопи на Землі

Як уже писав Фокус, за першим в історії "космічним ДТП" такого плану стежили і телескопи на Землі та обсерваторії в космосі, які зробили дивовижні зображення моменту зіткнення космічного апарату та астероїда.

Внаслідок удару від астероїда Діморф відкололися тисячі уламків, які відлетіли в космос і цей тимчасовий "хвіст" зробив космічний камінь схожим на комету. Фокус вже писав про те, що вчені провели розрахунки та з'ясували, що цей потік уламків має довжину 10 000 км. Два тижні спостережень за допомогою телескопів, які розміщені в Чилі, Південній Африці та США, дозволили вченим із NASA зі 100% впевненістю оголосити про успіх місії DART.

[ + – ] Внаслідок удару від астероїда Діморф відкололися тисячі уламків, які відлетіли в космос і цей тимчасовий "хвіст" зробив космічний камінь схожим на комету Фото: NASA

Важливим підсумком цієї космічної катастрофи стало те, що вчені змогли підтвердити теорію про те, що астероїд Діморф все ж таки не є цілісним каменем, а є "брилою щебеню". Тобто окремі дрібні камені утримуються разом взаємною гравітацією.

За словами вченого Тома Статлера з NASA, так сильно змінити орбіту астероїда вдалося, зокрема, завдяки величезному викиду уламків, які відлетіли після удару. Цей викид також надав імпульсу космічному каменю, який змінив його рух.

Фокус вже писав про те, що найкраще уявити розмір астероїда Діморфа можна за допомогою порівняння з розміром людини. Це було зроблено з використанням фотографій астероїда, які надіслав DART.

За словами вчених, якби такий астероїд, як Діморф впав на Землю, то він би точно знищив величезне місто та його околиці. Але поки що, у найближчі 100 років таких падінь (і ударів більших астероїдів) вчені не очікують. Але втручання гравітаційного впливу інших космічних об'єктів на будь-який астероїд, що летить у бік нашої планети, може все змінити. Тому NASA і вирішило перевірити працездатність технології відхилення астероїдів.