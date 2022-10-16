В двух городах Украины замечено падение метеоритов, - соцсети (видео)

Как сообщают пользователи сети, в Одессе и Полтаве с неба упали яркие объекты, которые похожи на космические камни.

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В украинских Telegram-каналах распространяют видеоролики, на которых видно падение неизвестных ярких объектов, которые оставляют после себя светящийся след в виде хвоста кометы, передает Фокус.

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Как предполагают авторы видеороликов, это упали метеориты и данное событие произошло в двух городах Украины – Одессе и Полтаве.

Визуально определить, чем являются упавшие объекты очень сложно, ведь они появляются в небе на несколько секунд и так же быстро исчезают. О том, что кто-то пострадал или же какие-либо здания получили повреждения в результате падения неизвестных объектов, не сообщается.

Метеоритами являются космические камни, которые представляют собой обломки более крупных объектов. Зачастую это обломки астероидов, хотя метеориты могут также быть выброшены с Луны или Марса, в результате столкновения этих небесных тел с теми же астероидами.

В основном метеориты, попадая в атмосферу Земли, сгорают, но некоторые их них все же могут достичь поверхности.

Фокус уже писал о том, что ученые посчитали, сколько примерно метеоритов каждый год падает на Землю. Оказалось, что на поверхность планеты попадает больше 6 тысяч метеоритов разного размера.

Также Фокус писал, что 15 октября мимо Земли на скорости в 46 тысяч км/час пролетел достаточно крупный астероид. Его обнаружили в окрестностях нашей планеты только в 2020 году.