Постоянные удары по планете: сколько метеоритов падает на Землю каждый год

Ежегодно миллионы космических камней сгорают в атмосфере, но некоторые из них достигают поверхности планеты.

Космические камни, которые падают ежегодно на Землю называются метеоритами и большинство из них не выживают после вхождения в атмосферу нашей планеты. Но ученые подсчитали примерное количество метеоритов, которые попадают на поверхность Земли, пишет Live Science.

Большинство метеоритов, которые падают на Землю имеют очень маленький размер и многие из них так и не долетают до поверхности. Метеоритами называют обломки астероидов или же планет и спутников Солнечной системы, а также комет, которые входят в атмосферу Земли и создается впечатление, что с неба "падает звезда".

До вхождения в атмосферу Земли они могут иметь размер от 1 метра до нескольких миллиметров. Последние точно исчезают в нашей атмосфере, а выжившие представляю собой камни небольших размеров.

Например, на Землю попадают обломки Луны и Марса, которые откололись от этих небесных тел в результате сильного удара крупных космических камней по их поверхности. На сегодня ученые обнаружили на Земле уже более 300 метеоритов, которые когда-то были частью Красной планеты.

Также ученые находят и обломки Луны, на которую каждый день падают космические камни разного размера и общий вес этих камней и пыли составляет от 10 до 1000 тонн. Также ученые выяснили, что на Луну падает ежегодно более 33 тысяч комических камней размером в теннисный шарик.

[ + – ] Один из найденных на Земле метеоритов имеет длину 15 см Фото: Live Science

Что же касается Земли, то ежедневно она подвергается ударам метеоритов, которые в основном падают в океаны и на незаселенные регионы суши. Подобные падения если и можно увидеть, то только ночью, ведь днем их не видно из-за солнечного света.

Ученые подсчитали, что ежегодно не сгорают в атмосфере и достигают поверхности Земли примерно 6100 метеоритов. И из них только 1800 метеоритов падают на сушу.

Согласно недавним исследованиям, на Землю в разные временные периоды падают космические камни разных размеров:

Каждые от 6 до 10 лет в атмосферу нашей планеты попадают космические камни диаметром в 10 метров;

Каждые 500 лет — метеориты подобные Тунгусскому метеориту 1908 года, которые могут вызвать значительные разрушения;

Каждые 300 – 500 тысяч лет на Землю падают космические камни диаметром в 1 км, которые также могут вызвать настоящую катастрофу;

Космические камни, подобные тому, который уничтожил динозавров 66 млн лет и имел диаметр в 10 км, прилетают на Землю каждые 100-200 млн лет.

Фокус также писал о том, что ученые высказали свои версии относительно такого теоретического события как вылет Земли из Солнечной системы. Исследователи считают маловероятным то, что наша планета покинет когда-то пределы Солнечной системы, но такое событие возможно.

Что касается космических камней, то Фокус уже писал о том, что астероид Дидим находится в нужном месте для столкновения с аппаратом NASA. Благодаря этому столкновению орбита спутника астероида Дидим должна изменится. Эту технологию NASA планирует использовать для защиты Земли от возможного падения астероида.