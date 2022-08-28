Может ли Земля покинуть Солнечную систему: ученые рассказали насколько это возможно

Возможность такого развития событий существует, и исследователи представили способы, как Земля может "улететь" из нашей звездной системы.

В некоторых фантастических произведениях описываются разные ситуации, когда и как Земля может покинуть пределы Солнечной системы. Некоторые писатели-фантасты даже предполагают, что нашу планету преднамеренно нужно будет "вывести" из нашей звездной системы, так как невероятно мощная вспышка на Солнце может уничтожить жизнь на Земле. Так может ли наша планета по-настоящему когда-нибудь "улететь" из Солнечной системы? Издание Live Science предложило ученым ответить на этот вопрос и те предложили свои варианты потенциального развития подобного события.

Маттео Чериотти из Университета Глазго, Великобритания, считает маловероятным, но не невозможным сценарий, в котором Земля покидает Солнечную систему. Ученый считает, что теоретически такой вариант возможен.

Сценарий с межзвездным объектом

[ + – ] Маттео Чериотти из Университета Глазго, Великобритания, считает маловероятным, но не невозможным сценарий, в котором Земля покидает Солнечную систему Фото: Medium

"Представим себе ситуация, когда в Солнечную систему залетает огромный межзвездный объект. Он может приблизится к Земле и благодаря взаимным гравитационным воздействиям наша планета может сойти со своей орбиты. Если этот объект будет иметь огромную массу, очень высокую скорость и очень близко подлетит к Земле, то теоретически это может спровоцировать то, что наша планета отправится в путешествие за пределы Солнечной системы", — говорит Чериотти.

С тем, что существует теоретическая возможность "побега" Земли, согласен и Тимоти Дэвис из университета Кардиффа, Великобритания. Но у него на этот счет есть своя собственная теория.

Сценарий сближения Солнца с другой звездой

"Нарушение стабильных орбит планет Солнечной системы, в том числе и Земли, может произойти тогда, когда произойдет сближение Солнца с другой звездой. Гравитационное воздействие от этого события на планеты нашей Солнечной системы может привести к тому, что их орбиты нарушаться. И Земля может покинуть нашу звездную систему", — говорит Дэвис.

В то же время ученый считает, что это точно не произойдет в ближайшем будущем. По словам Дэвиса, такие сближения между звездами происходят очень редко. Например, к нашему Солнцу постепенно приближается звезда Глизе 710 и через примерно 1 млн лет она пролетит мимо нашей звезды на довольно близком расстоянии.

"Я думаю, что этот пролет скорее всего не навредит Земле и она останется на месте, как и другие планеты, но все возможно", — говорит Дэвис.

[ + – ] Нарушение стабильных орбит планет Солнечной системы, в том числе и Земли, может произойти тогда, когда произойдет сближение Солнца с другой звездой Фото: Tobias Roetsch

Могут ли люди сами отправить Землю в полет?

Если же следовать сценарию писателей-фантастов, то можно ли создать в будущем технологию, которая могла бы сдвинуть Землю с ее орбиты? По словам Дэвиса, для того, чтобы это произошло, человечеству нужно создать устройство, которое могло бы производить просто невообразимое количество энергии. Ученый считает, что, для того, чтобы сдвинуть Землю с со своей орбиты и отправить ее в далекое путешествие, нужна энергия, эквивалентная секстиллиону (это единица с 21 нулем) мегатонных атомных бомб, которые бы взорвались одновременно.

Что будет с Землей, если она покинет Солнечную систему?

Но если все же предположить, что Земля отправилась в космическое путешествие за пределы Солнечной системы, что будет с нашей планетой? Маттео Чериотти считает, что планета будет продолжать свое путешествие в глубоком космосе до тех по, пока ее не притянет к себе другая звезда. В этом случае Земля либо будет вращаться вокруг нового "хозяина", либо же сила притяжения будет настолько велика, что планета столкнется с этой звездой и исчезнет. Также возможен вариант того, что Землю поглотит черная дыра.

"Если Земля улетит из Солнечной системы, то в любом случае, большая часть живых существ погибнет. А может быть погибнет и вся жизнь", — говорит Чериотти.

[ + – ] Маттео Чериотти считает, что планета будет продолжать свое путешествие в глубоком космосе до тех по, пока ее не притянет к себе другая звезда Фото: bustle.com

По словам Дэвиса, возможно на Земле в этом случае останутся микроорганизмы, которые смогут какое-то время жить при очень низкой температуре. Ведь Земля перестанет получать энергию Солнца и превратиться в ледяной шар, летящий в космосе.

"Даже эти микроорганизмы в конце концов исчезнут, и Земля станет просто мертвым, холодным куском льда, который летит в межзвездном пространстве", — говорит Дэвис.

Печальная участь Земли

В то же время, по словам Чериотти, Земля все же либо улетит из Солнечной системы, либо будет разрушена в результате столкновения Млечного Пути и галактики Андромеды через примерно 4,5 млрд лет.

[ + – ] Земля все же либо улетит из Солнечной системы, либо будет разрушена в результате столкновения Млечного Пути и галактики Андромеды (на изображении) через примерно 4,5 млрд лет Фото: wikipedia

"Такое крупномасштабное столкновение миллионов звезд, вероятно, вызовет серьезные разрушения в Солнечной системе. Также не стоит забывать о том, что через 5 миллиардов лет Солнце увеличится в размерах и скорее всего поглотит Землю. Так и ли иначе Земля пострадает. Но у человечества есть в запасе еще несколько миллиардов лет, чтобы придумать, как спастись", — говорит Чериотти.

Фокус писал о том ,что ученые считают, что самые мощные вспышки на Солнце могут теоретически навредить Земле, но пока таких еще не было зафиксировано.

Что касается солнечных вспышек, то ученые прогнозируют, что уже в понедельник, 29 августа Землю "накроет" геомагнитная буря. Она станет следствием столкновения потоков солнечной плазмы, которые улетели в космос из-за вспышки на Солнце, с Землей, как уже писал Фокус.