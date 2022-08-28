Чи може Земля покинути Сонячну систему: вчені розповіли наскільки це можливо

Можливість такого розвитку подій існує, і дослідники представили способи, як Земля може "вилетіти" з нашої зіркової системи.

У деяких фантастичних творах описуються різні ситуації, коли та як Земля може залишити межі Сонячної системи. Деякі письменники-фантасти навіть припускають, що нашу планету навмисно потрібно буде "вивести" з нашої зіркової системи, оскільки неймовірно потужний спалах на Сонці може знищити життя на Землі. То чи може наша планета по-справжньому колись "вилетіти" із Сонячної системи? Видання Live Science запропонувало вченим відповісти на це питання і ті запропонували свої варіанти потенційного розвитку подібної події.

Маттео Черіотті з Університету Глазго, Велика Британія вважає малоймовірним, але не неможливим сценарій, в якому Земля залишає Сонячну систему. Вчений вважає, що теоретично такий варіант можливий.

Сценарій з міжзоряним об'єктом

[ + – ] Маттео Черіотті з Університету Глазго, Велика Британія вважає малоймовірним, але не неможливим сценарій, в якому Земля залишає Сонячну систему Фото: Земля

Уявімо собі ситуація, коли в Сонячну систему залітає величезний міжзоряний об'єкт. Він може наблизитися до Землі й завдяки взаємним гравітаційним впливам наша планета може зійти зі своєї орбіти. Якщо цей об'єкт матиме величезну масу, дуже високу швидкість і дуже близько підлетить до Землі, то теоретично це може спровокувати те, що наша планета вирушить у подорож за межі Сонячної системи", — каже Черіотті.

З тим, що існує теоретична можливість "втечі" Землі, погоджується і Тімоті Девіс з університету Кардіффа, Велика Британія. Але в нього щодо цього є своя власна теорія.

Сценарій зближення Сонця з іншою зіркою

"Порушення стабільних орбіт планет Сонячної системи, зокрема й Землі, може статися тоді, коли відбудеться зближення Сонця з іншою зіркою. Гравітаційний вплив від цієї події на планети нашої Сонячної системи може призвести до того, що їх орбіти порушуватимуться. І Земля може покинути нашу зіркову систему", — каже Девіс.

У той же час учений вважає, що це точно не станеться найближчим часом. За словами Девіса, такі зближення між зірками відбуваються дуже рідко. Наприклад, до нашого Сонця поступово наближається зірка Глізе 710 і через приблизно 1 млн років вона пролетить повз нашу зірку на досить близькій відстані.

"Я думаю, що цей проліт, швидше за все, не нашкодить Землі й вона залишиться на місці, як й інші планети, але все можливо", — говорить Девіс.

[ + – ] Порушення стабільних орбіт планет Сонячної системи, зокрема Землі, може статися тоді, коли відбудеться зближення Сонця з іншою зіркою Фото: Tobias Roetsch

Чи можуть самі люди відправити Землю в політ?

Якщо ж слідувати за сценарієм письменників-фантастів, то чи можна створити в майбутньому технологію, яка б зрушила Землю з її орбіти? За словами Девіса, для того щоб це сталося, людству потрібно створити пристрій, який міг би виробляти просто неймовірну кількість енергії. Учений вважає, що для того, щоб зрушити Землю зі своєї орбіти і відправити її в далеку подорож, потрібна енергія, еквівалентна секстильйону (це одиниця з 21 нулем) мегатонних атомних бомб, які б вибухнули одночасно.

Що буде із Землею, якщо вона покине Сонячну систему?

Але якщо все ж таки припустити, що Земля вирушила в космічну подорож за межі Сонячної системи, що буде з нашою планетою? Маттео Черіотті вважає, що планета продовжуватиме свою подорож у глибокому космосі доти, доки її не притягне до себе інша зірка. У цьому випадку Земля або обертатиметься навколо нового "господаря", або сила тяжіння буде настільки велика, що планета зіткнеться з цією зіркою і зникне. Також можливий варіант того, що Землю поглине чорна дірка.

"Якщо Земля полетить із Сонячної системи, то в будь-якому випадку, більшість живих істот загине. А може загине і все життя", — говорить Черіотті.

[ + – ] Маттео Черіотті вважає, що планета продовжуватиме свою подорож у глибокому космосі до тих пір, поки її не притягне до себе інша зірка Фото: планета

За словами Девіса, можливо, на Землі в цьому випадку залишаться мікроорганізми, які зможуть якийсь час жити за дуже низької температури. Адже Земля перестане отримувати енергію Сонця і перетвориться на крижану кулю, що летить у космосі.

"Навіть ці мікроорганізми зрештою зникнуть, і Земля стане просто мертвим, холодним шматком льоду, який летить у міжзоряному просторі", — каже Девіс.

Сумна доля Землі

У той же час, за словами Черіотті, Земля все ж або відлетить із Сонячної системи, або буде зруйнована внаслідок зіткнення Чумацького Шляху та галактики Андромеди через приблизно 4,5 млрд років.

[ + – ] Земля все ж або відлетить із Сонячної системи, або буде зруйнована внаслідок зіткнення Чумацького Шляху та галактики Андромеди (на зображенні) через приблизно 4,5 млрд років Фото: wikipedia

"Таке великомасштабне зіткнення мільйонів зірок, ймовірно, викличе серйозні руйнування в Сонячній системі. Також не варто забувати про те, що через 5 мільярдів років Сонце збільшиться в розмірах і швидше за все поглине Землю. Так чи інакше Земля постраждає. Але в людства є запас ще кілька мільярдів років, щоб вигадати, як врятуватися", — каже Черіотті.

Фокус писав про те, що вчені вважають, що найпотужніші спалахи на Сонці можуть теоретично нашкодити Землі, але поки що таких ще не було зафіксовано.

Що стосується сонячних спалахів, то вчені прогнозують, що вже в понеділок, 29 серпня, Землю "накриє" геомагнітна буря. Вона стане наслідком зіткнення потоків сонячної плазми, які відлетіли в космос через спалах на Сонці, із Землею, як уже писав Фокус.