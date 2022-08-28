Потужний спалах на Сонці: до Землі летить величезний потік плазми та очікується геомагнітна буря

Потік заряджених сонячних частинок досягне планети вже в понеділок, 29 серпня, унаслідок чого на кілька днів Земля буде піддана впливу геомагнітної бурі.

Експерти, які стежать за космічною погодою, вже попереджали про те, що цього тижня має відбутися на Сонці чергове сильне виверження. Спалах на Сонці класу М стався у п'ятницю, 26 серпня. Із сонячної плями під назвою AR3089, яка була спрямована до Землі, вирвався величезний потік плазми. Згідно з прогнозами вчених, він досягне Землі у понеділок, 29 серпня, і це стане причиною появи геомагнітної бурі, пише Live Science.

Космічний апарат NASA під назвою Solar Dynamics Observatory зафіксував на Сонці спалах М-класу, й учені вважають, що найближчими днями очікується ще серія подібних спалахів на нашій зірці.

[ + – ] Космічний апарат NASA під назвою Solar Dynamics Observatory зафіксував на Сонці спалах М-класу, і вчені вважають, що найближчими днями очікується ще серія подібних спалахів на нашій зірці Фото: NASA

Під час спалаху відбувся величезний корональний викид маси, а це потік плазми, який вирвався із зірки та вирушив у бік нашої планети. Виверження відбулося в сонячній плямі під назвою AR3089, яка є однією із шести активних плям на Сонці, котрі виробляють спалахи різної потужності.

Як уже писав Фокус, учені цього тижня зафіксували на Сонці зростання сонячної плями AR3085, яка збільшилася настільки, що стало за розмірами схожим на нашу планету. Експерти з космічної погоди прогнозували, що до 27 серпня сильних спалахів на Сонці не варто очікувати. Але ці виверження передбачити неймовірно складно, тому не дивно, що прогноз щодо нового потужного спалаху трохи не збігся за датами.

[ + – ] Під час спалаху стався величезний корональний викид маси, а це потік плазми, який вирвався із зірки і вирушив у бік нашої планети Фото: NASA

Передбачалося, що на Сонці з'явиться спалах С-класу, який не такий сильний, як спалах М-класу, хоча може викликати помірні геомагнітні бурі на Землі. Зараз учені прогнозують, що потік плазми, котрий вирвався, летить зі швидкістю мільйони кілометрів на годину, досягне Землі в понеділок, 29 серпня. Якої потужності буде геомагнітна буря, котру викличе зіткнення цих сонячних частинок із нашою планетою, достеменно не відомо. Передбачається, що це буде буря рівня G2 чи G3.

Ця геомагнітна буря, як це часто відбувається може впливати на нашу планету протягом декількох днів. Зокрема, під загрозою перебуває робота систем GPS, радіозв'язку й енергосистем. Хоча, за словами експертів, збої в їхній роботі, якщо вони відбудуться, матимуть короткочасний характер.

[ + – ] Передбачалося, що на Сонці з'явиться спалах С-класу, який не такий сильний, як спалах М-класу, хоча може викликати помірні геомагнітні бурі на Землі. Зараз учені прогнозують, що потік плазми, який вирвався, летить зі швидкістю мільйони кілометрів на годину, досягне Землі в понеділок, 29 серпня Фото: NASA

Одним із результатів геомагнітної бурі точно буде поява дуже яскравих полярних сяйв як на півночі, так і на півдні планети. Фокус уже писав про те, що астронавт NASA Роберт Гайнс зміг сфотографувати разючі полярні сяйва з космосу.

Його колега з МКС Саманта Крістофоретті з Європейського космічного агентства також зробила кілька знімків цього дивовижного атмосферного явища. За її словами, за весь час її космічної кар'єри вона не спостерігала таких сильних полярних сяйв.

[ + – ] Саманта Крістофоретті з Європейського космічного агентства також зробила кілька знімків цього дивовижного атмосферного явища Фото: Apophis

За словами вчених, уже через півтора роки Сонце досягне піку своєї активності в межах свого 11-річного сонячного циклу. Наразі космічні апарати фіксують наближення до цього сонячного максимуму, яке характеризується збільшенням кількості спалахів на Сонці.

Фокус також докладно писав про те, що вчені пояснили, чи варто боятися сонячних вивержень і потоків плазми, які летять до Землі. Учені розповіли, чи ці явища космічної погоди можуть знищити все живе на планеті, якщо матимуть руйнівну силу.