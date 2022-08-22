Результат геомагнітної бурі. На МКС зробили вражаючі знімки полярних сяйв (фото)

У результаті "космічного канібалізму" до Землі спрямувався потужний потік сонячних частинок, який спричинив помірну геомагнітну бурю.

У четвер, 18 серпня, нашої планети досягнув величезний потік сонячної плазми, який став результатом злиття двох корональних викидів маси на Сонці. Цей потік сонячних частинок викликав на Землі геомагнітну бурю рівня G2, яка стала причиною яскравих полярних сяйв. Ці сяйва зміг сфотографувати з борту МКС американський астронавт Роберт Хайнс, повідомляє Daily Mail.

[ + – ] У четвер, 18 серпня, до нашої планети досягнув величезний потік сонячної плазми, який став результатом злиття двох корональних викидів маси на Сонці. Цей потік сонячних частинок викликав на Землі геомагнітну бурю рівня G2, яка стала причиною яскравих полярних сяйв. Ці сяйва зміг сфотографувати з борту МКС американський астронавт Роберт Хайнс. Фото: NASA

Астронавт NASA Роберт Хайнс зробив вражаючі знімки полярних сяйв і надіслав їх на Землю. Для того, щоб зробити фотографії того, що відбувається на Землі, астронавт вибрав найкраще місце огляду на МКС — спеціальний модуль під назвою "Купол", який складається із семи ілюмінаторів. Цей модуль використовується астронавтами на орбітальній станції для спостережень за Землею, навколишнім космосом і астронавтами, які виходять за межі станції.

[ + – ] Астронавт NASA Роберт Хайнс зробив вражаючі знімки полярних сяйв і надіслав їх на Землю. Для того, щоб зробити фотографії того, що відбувається на Землі, астронавт вибрав найкраще місце огляду на МКС — спеціальний модуль під назвою "Купол", який складається із семи ілюмінаторів. Фото: NASA

"Це вражаюче полярне сяйво. Дякую Сонцю за його недавню активність, завдяки якій з'явилося таке незабутнє видовище", — прокоментував свої знімки Хайнс, який перебуває на МКС із квітня 2022 року.

[ + – ] "Це вражаюче полярне сяйво. Дякую Сонцю за його недавню активність, завдяки якій з'явилося таке незабутнє видовище", — прокоментував свої знімки Хайнс. Фото: NASA

Полярні сяйва виникають, коли сонячні частки, які прилетіли до Землі внаслідок спалахів на Сонці, стикаються з молекулами газів в атмосфері нашої планети.

[ + – ] Полярні сяйва виникають, коли сонячні частки, які прилетіли до Землі внаслідок спалахів на Сонці, стикаються з молекулами газів в атмосфері нашої планети Фото: NASA

Звичайно, найкращий огляд мають астронавти на МКС, але полярні сяйва також добре видно на Землі на півночі, зокрема на Алясці, в Канаді, Ісландії, Гренландії, Норвегії, Швеції та Фінляндії. Також полярні сяйва можна найкраще спостерігати з південних берегів Австралії та Нової Зеландії. Але недавня геомагнітна буря призвела до того, що полярні сяйва спостерігали й в інших регіонах планети, на нижчих широтах.

[ + – ] Звичайно, найкращий огляд мають астронавти на МКС, але полярні сяйва також добре видно на Землі на півночі, зокрема на Алясці, в Канаді, Ісландії, Гренландії, Норвегії, Швеції та Фінляндії Фото: NASA

Як уже писав Фокус, минулого тижня на Сонці відбулася серія спалахів, у результаті яких сталися два потужні викиди сонячних частинок, які прямували до Землі. Другий потік, який з'явився на два дні пізніше за перший, поглинув свого "брата", і разом вони досягли Землі в четвер, 18 серпня. Буквально наступного дня астронавт Роберт Хайнс уже надіслав серію світлин полярних сяйв на Землю.

Як уже писав Фокус, цього літа в небі над Новою Зеландією вперше в історії з'явилося незвичайне полярне сяйво.

Також Фокус писав про те, що ще один астронавт Томас Песке з борту МКС також зробив знімки полярних сяйв ще минулого року.

Нагадуємо, що на Сатурні також є полярні сяйва, і вчені з'ясували, як вони утворюються на газовому гіганті.