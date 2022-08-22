Результат геомагнитной бури. На МКС сделали впечатляющие снимки полярных сияний (фото)

В результате "космического каннибализма" к Земле устремился мощный поток солнечных частиц, который вызвал умеренную геомагнитную бурю.

В четверг, 18 августа, нашей планеты достиг огромный поток солнечной плазмы, который стал результатом слияния двух корональных выбросов массы на Солнце. Этот поток солнечных частиц вызвал на Земле геомагнитную бурю уровня G2, которая стала причиной появления ярких полярных сияний. Эти сияния смог сфотографировать с борта МКС американский астронавт Роберт Хайнс, сообщает Daily Mail.

[ + – ] В четверг, 18 августа, к нашей планеты достиг огромный поток солнечной плазмы, который стал результатом слияния двух корональных выбросов массы на Солнце. Этот поток солнечных частиц вызвал на Земле геомагнитную бурю уровня G2, которая стала причиной появления ярких полярных сияний. Эти сияния смог сфотографировать с борта МКС американский астронавт Роберт Хайнс Фото: NASA

Астронавт NASA Роберт Хайнс сделал впечатляющие снимки полярных сияний и прислал их на Землю. Для того, чтобы сделать фотографии происходящего на Земле, астронавт выбрал лучшее место обзора на МКС – специальный модуль под названием Купол, который состоит из семи иллюминаторов. Этот модуль используется астронавтами на орбитальной станции для наблюдений за Землей, окружающим космосом и астронавтами, которые выходят за пределы станции.

[ + – ] Астронавт NASA Роберт Хайнс сделал впечатляющие снимки полярных сияний и прислал их на Землю. Для того, чтобы сделать фотографии происходящего на Земле, астронавт выбрал лучшее место обзора на МКС – специальный модуль под названием Купол, который состоит из семи иллюминаторов Фото: NASA

"Это впечатляющее полярное сияние. Спасибо Солнцу за его недавнюю активность, благодаря которой появилось такое незабываемое зрелище", — прокомментировал свои снимки Хайнс, который находится на МКС с апреля 2022 года.

[ + – ] Это впечатляющее полярное сияние. Спасибо Солнцу за его недавнюю активность, благодаря которой появилось такое незабываемое зрелище, — прокомментировал свои снимки Хайнс Фото: NASA

Полярные сияния возникают, когда солнечные частицы, которые прилетели к Земле в результате вспышек на Солнце, сталкиваются молекулами газов в атмосфере нашей планеты.

[ + – ] Полярные сияния возникают, когда солнечные частицы, которые прилетели к Земле в результате вспышек на Солнце, сталкиваются молекулами газов в атмосфере нашей планеты Фото: NASA

Конечно, самый лучший обзор имеют астронавты на МКС, но полярные сияния также хорошо видны на Земле на севере, в частности на Аляске, в Канаде, Исландии, Гренландии, Норвегии, Швеции и Финляндии. Также полярные сияния можно лучше всего наблюдать с южных берегов Австралии и в Новой Зеландии. Но недавняя геомагнитная буря привела к тому, что полярные сияния наблюдали и в других регионах планеты, на более низких широтах.

[ + – ] Конечно, самый лучший обзор имеют астронавты на МКС, но полярные сияния также хорошо видны на Земле на севере, в частности на Аляске, в Канаде, Исландии, Гренландии, Норвегии, Швеции и Финляндии Фото: NASA

Как уже писал Фокус, на прошлой неделе на Солнце произошла серия вспышек, в результате которых произошло два мощных выброса солнечных частиц, которые устремились к Земле. Второй поток, который появился на два дня позже первого, поглотил своего "собрата" и вместе они достигли Земли в четверг, 18 августа. Буквально на следующий день астронавт Роберт Хайнс уже прислал серию фотографий полярных сияний на Землю.

Как уже писал Фокус, этим летом в небе над Новой Зеландией впервые в истории появилось необычное полярное сияние.

Также Фокус писал о том, что еще один астронавт, Томас Песке, с борта МКС также сделал снимки полярных сияний еще в прошлом году.

Напоминаем, что на Сатурне также есть полярные сияния и ученые выяснили, как они создаются на газовом гиганте.