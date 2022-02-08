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Ученые выяснили, каким образом создаются необычные полярные сияния на Сатурне

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Сатрун, полярное сияние
Фото: NASA | Инфракрасное изображение Сатурна, показывающее полярное сияние на его южном полюсе. Снимок сделан аппаратом "Кассини"

Астрономы обнаружили неизвестный ранее механизм, который способствует появлению полярных сияний на газовом гиганте.

Ученые из Лестерского университета, Англия, пришли к выводу, что некоторые из полярных сияний на Сатурне создают скоростные ветры в его атмосфере. На Земле полярные сияния создаются с помощью мощных потоков частиц, которые приходят из магнитосферы благодаря взаимодействию с заряженным частицами Солнца. А на Юпитере, как выяснили ученые, сияния появляются благодаря взаимодействию магнитосферы и вулканического материала, который прилетает с его спутника Ио. Данное открытие также дает ответ на вопрос: почему не так легко измерить продолжительность дня на Сатурне, сообщает Phys.

Когда космический аппарат "Кассини", приблизившись к Сатурну в 2004 году, попытался измерить скорость вращения планеты, которая определяет продолжительность дня на ней, оказалось, что она изменилась за 20 лет с момента последних измерений в 1981 году аппаратом "Вояджер-2".

"Скорость вращения планеты не может измениться так быстро. Значит на Сатурне происходит что-то уникальное и необычное. Это явление может объяснить механизм, который лежит в основе изменений скорости вращения. Мы впервые обнаружили движущую силу, которая находится в верхних слоях атмосферы планеты, которая влияет на скорость вращения, а также создает полярные сияния на Юпитере", — говорит Нахид Чоудхури из Лестерского университета.

Ученые изучили с помощью Обсерватории Кека на Гавайях ионосферу Сатурна, которая находится ниже магнитосферы и ее внутренние потоки. В результате они выяснили, что значительную часть полярных сияний на Сатурне создают вихри в верхних слоях атмосферы, скорость ветра в которых может достигать 3 км/с. Они же влияют и на изменение скорости вращения Сатурна.

Значительную часть полярных сияний на Сатурне создают вихри в верхних слоях атмосферы, скорость ветра в которых может достигать 3 км/с

"Многие годы мы искали причину появления полярных сияний на Сатурне. Были гипотезы, что они возникают из-за взаимодействия с материалом, выброшенным в космос со спутников Энцелада или Титана, а также из-за взаимодействия с кольцами Сатурна. Но в результате новых исследований, мы пришли к выводу, что их генерируют процессы в верхних слоях атмосферы", — говорит Том Сталлард из Лестерского университета.

Северное полярное сияние на Земле называется Aurora Borealis, которое можно перевести как "рассвет северного ветра". И на Сатурне есть настоящее Aurora Borealis – это первое в истории полярное синие, которое создает ветер в атмосфере, говорят ученые.

"Наше исследование точно определило причину загадочной изменчивости в скорости вращения Сатурна. Хотя еще в 2019 году мы смогли определить средний период продолжительности дня на планете, который составляет 10 часов 33 минуты и 38 секунд", — говорит соавтор исследования Кевин Бейнс из Лаборатории реактивного движения NASA.

Сатурн

Сатурн
Сатурн
Фото: NASA
  • Шестая планета Солнечной системы
  • Расстояние до Солнца — 1430 млн км
  • Один оборот вокруг Солнца совершает за 29,46 земных лет
  • Год на планете составляет 378 сатурнианских дней
  • В центре газового гиганта находится массивное ядро из твердых материалов и водяного льда
  • На 96% состоит из водорода
  • У Сатурна самая выраженная система колец в Солнечной системе
  • На сегодня известно, что у Сатурна 82 спутника

Напоминаем, что орбитальный аппарат NASA сделал снимки Сатурна с орбиты Луны.