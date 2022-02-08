Ученые выяснили, каким образом создаются необычные полярные сияния на Сатурне

Астрономы обнаружили неизвестный ранее механизм, который способствует появлению полярных сияний на газовом гиганте.

Ученые из Лестерского университета, Англия, пришли к выводу, что некоторые из полярных сияний на Сатурне создают скоростные ветры в его атмосфере. На Земле полярные сияния создаются с помощью мощных потоков частиц, которые приходят из магнитосферы благодаря взаимодействию с заряженным частицами Солнца. А на Юпитере, как выяснили ученые, сияния появляются благодаря взаимодействию магнитосферы и вулканического материала, который прилетает с его спутника Ио. Данное открытие также дает ответ на вопрос: почему не так легко измерить продолжительность дня на Сатурне, сообщает Phys.

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Когда космический аппарат "Кассини", приблизившись к Сатурну в 2004 году, попытался измерить скорость вращения планеты, которая определяет продолжительность дня на ней, оказалось, что она изменилась за 20 лет с момента последних измерений в 1981 году аппаратом "Вояджер-2".

"Скорость вращения планеты не может измениться так быстро. Значит на Сатурне происходит что-то уникальное и необычное. Это явление может объяснить механизм, который лежит в основе изменений скорости вращения. Мы впервые обнаружили движущую силу, которая находится в верхних слоях атмосферы планеты, которая влияет на скорость вращения, а также создает полярные сияния на Юпитере", — говорит Нахид Чоудхури из Лестерского университета.

Ученые изучили с помощью Обсерватории Кека на Гавайях ионосферу Сатурна, которая находится ниже магнитосферы и ее внутренние потоки. В результате они выяснили, что значительную часть полярных сияний на Сатурне создают вихри в верхних слоях атмосферы, скорость ветра в которых может достигать 3 км/с. Они же влияют и на изменение скорости вращения Сатурна.

[ + – ] Значительную часть полярных сияний на Сатурне создают вихри в верхних слоях атмосферы, скорость ветра в которых может достигать 3 км/с

"Многие годы мы искали причину появления полярных сияний на Сатурне. Были гипотезы, что они возникают из-за взаимодействия с материалом, выброшенным в космос со спутников Энцелада или Титана, а также из-за взаимодействия с кольцами Сатурна. Но в результате новых исследований, мы пришли к выводу, что их генерируют процессы в верхних слоях атмосферы", — говорит Том Сталлард из Лестерского университета.

Северное полярное сияние на Земле называется Aurora Borealis, которое можно перевести как "рассвет северного ветра". И на Сатурне есть настоящее Aurora Borealis – это первое в истории полярное синие, которое создает ветер в атмосфере, говорят ученые.

"Наше исследование точно определило причину загадочной изменчивости в скорости вращения Сатурна. Хотя еще в 2019 году мы смогли определить средний период продолжительности дня на планете, который составляет 10 часов 33 минуты и 38 секунд", — говорит соавтор исследования Кевин Бейнс из Лаборатории реактивного движения NASA.

Сатурн

[ + – ] Сатурн Фото: NASA

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