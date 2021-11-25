Неожиданный ракурс. Орбитальный аппарат NASA сделал снимки Сатурна с орбиты Луны (фото)

К сожалению, астрономы не смогли зафиксировать спутники Сатурна, поскольку газовый гигант намного тусклее Луны, однако им удалость запечатлеть его завораживающие кольца.

С помощью камеры на борту космического аппарата Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) ученым удалось запечатлеть северную сторону колец Сатурна. Причем с этой точки обзора кольца перед Сатурном кажутся ниже его экватора, пишет Brinkwire.

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Узкоугольные камеры LRO (NAC) — это камеры линейного сканирования, которые в основном фотографируют только Луну, поскольку были сделаны для съемки близких объектов.

Это связано с тем, что их разработали для получения снимков путем построения изображения по одной линии за раз, с очень коротким временем экспозиции, используя преимущества движения космического аппарата над поверхностью (LRO пролетает над Луной со скоростью более 1 600 м/с).

[ + – ] Вид Сатурна с лунной орбиты

Для того, чтобы получить фото газового гиганта LRO перемещает камеру так, чтобы сымитировать движение по орбите. Кроме того, исследователи определили оптимальное время экспозиции, которое составило 3,82 миллисекунды (мс).

К сожалению, астрономы не смогли зафиксировать спутники Сатурна, как они это сделали с галилеевыми лунами (4 крупнейших спутников Юпитера), поскольку Сатурн намного тусклее Луны и время экспозиции задается скоростью поворота.

Однако NAC все же удалось сделать снимки невероятных колец газового гиганта. Они почти полностью состоят из водяного льда, их возраст составляет от 10 до 100 миллионов лет, а толщина — 10 м. Основные видимые кольца имеют диаметр 270 000 км, что составляет примерно 70% от среднего расстояния между Землей и Луной.

[ + – ] Вид Сатурна с лунной орбиты

LRO, запущенный 18 июня 2009 года, собрал огромное количество данных с помощью семи мощных инструментов, внеся значительный вклад в понимание Луны.

На данный момент NASA, коммерческие и международные компании работают над тем, чтобы возвратиться на Луну. Они хотят расширить присутствие человека в космосе, чтобы получить новые знания и возможности.

Сатурн — величественный газовый гигант, который является второй по размерам планетой Солнечной системы и шестой планетой от Солнца. Он также является настоящим королем спутников, потому что их у него около 82 — гораздо больше, чем у любой другой планеты.

Но что выделяет газового гиганта на фоне других планет, так это его кольца, которые состоят в основном из частиц льда, а также пыли и камней. Эти объекты различаются по размеру, но некоторые из них могут быть размером с автобус.