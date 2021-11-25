Несподіваний ракурс. Орбітальний апарат NASA зробив знімки Сатурна з орбіти Місяця (фото)

На жаль, астрономи не змогли зафіксувати супутники Сатурна, оскільки газовий гігант набагато тьмяніший за Місяць, однак їм вдалось відобразити його чарівні кільця.

За допомогою камери на борту космічного апарату Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) вченим вдалося відобразити північну сторону кілець Сатурна. Причому з цієї точки огляду кільця перед Сатурном здаються нижче його екватора, пише Brinkwire.

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Вузькокутні камери LRO (NAC) — це камери лінійного сканування, які здебільшого фотографують тільки Місяць, оскільки були зроблені для зйомки близьких об'єктів.

Це пов'язано з тим, що їх розробили для отримання знімків шляхом побудови зображення по одній лінії за раз із дуже коротким часом експозиції, використовуючи переваги руху космічного апарату над поверхнею (LRO пролітає над Місяцем зі швидкістю понад 1 600 м/с).

[ + – ] Вид Сатурна з місячної орбіти

Для того, щоб отримати фото газового гіганта, LRO переміщує камеру так, щоб зімітувати рух по орбіті. Крім того, дослідники визначили оптимальний час експозиції, який становив 3,82 мілісекунди (мс).

На жаль, астрономи не змогли зафіксувати супутники Сатурна, як вони це зробили з галілеєвими місяцями (4 найбільші супутники Юпітера), оскільки Сатурн набагато тьмяніший за Місяць і час експозиції задається швидкістю повороту.

Однак NAC все ж таки вдалося зробити знімки неймовірних кілець газового гіганта. Вони майже повністю складаються з водяного льоду, їхній вік становить від 10 до 100 мільйонів років, а товщина — 10 м. Основні видимі кільця мають діаметр 270 000 км, що становить приблизно 70% середньої відстані між Землею і Місяцем.

[ + – ] Вид Сатурна з місячної орбіти

LRO, запущений 18 червня 2009 року, зібрав величезну кількість даних за допомогою семи потужних інструментів, зробивши значний внесок у розуміння Місяця.

Наразі NASA, комерційні та міжнародні компанії працюють над тим, щоб повернутися на Місяць. Вони хочуть розширити присутність людини у космосі, щоб отримати нові знання та можливості.

Сатурн — величний газовий гігант, який є другою за розмірами планетою Сонячної системи та шостою планетою від Сонця. Він також є справжнім королем супутників, тому що їх у нього майже 82 — набагато більше, ніж у будь-якої іншої планети.

Але що виділяє газового гіганта на тлі інших планет, то це його кільця, які складаються здебільшого з частинок льоду, а також пилу та каміння. Ці об'єкти відрізняються за розміром, але деякі з них можуть бути розміром з автобус.