Электромагнитная схватка. Ученые выяснили, что светится в верхних слоях атмосферы Юпитера

Новое исследование впервые показывает, что в верхних слоях атмосферы Юпитера происходят сложные процессы, которые связаны со спутником газового гиганта Ио.

С помощью данных космического аппарата "Юнона", который изучает Юпитер и его спутники, и снимков космического телескопа Хаббл ученые получили новые данные об особенностях атмосферы газового гиганта, сообщает Phys.

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Новое исследование ученых из Лестерского университета, Англия, показывает наличие сложных взаимодействий, благодаря которым появляются полярные сияния на Юпитере. В исследовании описан цикл электрического потока, который вызывает быстрое вращение Юпитера и улетевшие в космос сера и водород от вулканов на его спутнике Ио.

Ученые говорят, что им впервые удалось выяснить, что мощные полярные сияния на Юпитере связаны с системой электрических потоков, которая "вступает в схватку" с веществом в магнитосфере.

[ + – ] Полярное сияние на Юпитере Фото: phys.org

"Мы давно предполагали, что электрический поток и мощные полярные сияния на Юпитере связаны и теперь мы смогли проверить свою теорию", — говорит Джонатан Николс из Лестерского университета.

Несмотря на то, что Юпитер более чем в 11 раз больше Земли, он делает оборот вокруг своей оси каждые 9,5 часов.

На спутнике Юпитера Ио находится более 400 действующих вулканов, что делает спутник наиболее геологически активным объектом в Солнечной системе. Ио похож на нашу Луну, хотя и находится от Юпитера примерно на 10% дальше чем наш спутник от Земли – на расстоянии примерно 422 тысячи км.

Большую часть вещества, которое выбрасывает в космос Ио, отталкивает быстро вращающееся магнитное поле Юпитера. Но в то же время происходит электромагнитная "схватка", во время которой Юпитер пытается поддерживать вращение этого вещества совместимо со своей скоростью вращения с помощью системы электрических потоков, протекающих через верхние слои атмосферы и магнитосферу планеты.

[ + – ] Иллюстрация механизма, который лежит в основе "электромагнитной схватки" Юпитера — цикла потоков, вызванных быстрым вращением Юпитера и выделением серы и кислорода из вулканов на его спутнике Ио Фото: phys.org

Считалось, что составляющая электрического потока, вытекающего из атмосферы планеты, который несут электроны, выпущенные вниз, вдоль силовых линий магнитного поля в верхние слои атмосферы, вызывает основное полярное сияние Юпитера.

Однако проверить это ученые не могли, до того, как к Юпитеру прилетел космический аппарат "Юнона". В результате, сопоставив данные аппарата и снимки телескопа Хаббл, ученые смогли установить взаимосвязь между интенсивностью полярных сияний и силой магнитосферного потока.

"Теперь мы сделали еще один шаг вперед к изучению физики внешних слоев Юпитера", — говорит Стэн Коули из Лестерского университета.