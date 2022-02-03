Электромагнитная схватка. Ученые выяснили, что светится в верхних слоях атмосферы Юпитера
Новое исследование впервые показывает, что в верхних слоях атмосферы Юпитера происходят сложные процессы, которые связаны со спутником газового гиганта Ио.
С помощью данных космического аппарата "Юнона", который изучает Юпитер и его спутники, и снимков космического телескопа Хаббл ученые получили новые данные об особенностях атмосферы газового гиганта, сообщает Phys.
Новое исследование ученых из Лестерского университета, Англия, показывает наличие сложных взаимодействий, благодаря которым появляются полярные сияния на Юпитере. В исследовании описан цикл электрического потока, который вызывает быстрое вращение Юпитера и улетевшие в космос сера и водород от вулканов на его спутнике Ио.
Ученые говорят, что им впервые удалось выяснить, что мощные полярные сияния на Юпитере связаны с системой электрических потоков, которая "вступает в схватку" с веществом в магнитосфере.
"Мы давно предполагали, что электрический поток и мощные полярные сияния на Юпитере связаны и теперь мы смогли проверить свою теорию", — говорит Джонатан Николс из Лестерского университета.
Несмотря на то, что Юпитер более чем в 11 раз больше Земли, он делает оборот вокруг своей оси каждые 9,5 часов.
На спутнике Юпитера Ио находится более 400 действующих вулканов, что делает спутник наиболее геологически активным объектом в Солнечной системе. Ио похож на нашу Луну, хотя и находится от Юпитера примерно на 10% дальше чем наш спутник от Земли – на расстоянии примерно 422 тысячи км.
Большую часть вещества, которое выбрасывает в космос Ио, отталкивает быстро вращающееся магнитное поле Юпитера. Но в то же время происходит электромагнитная "схватка", во время которой Юпитер пытается поддерживать вращение этого вещества совместимо со своей скоростью вращения с помощью системы электрических потоков, протекающих через верхние слои атмосферы и магнитосферу планеты.
Считалось, что составляющая электрического потока, вытекающего из атмосферы планеты, который несут электроны, выпущенные вниз, вдоль силовых линий магнитного поля в верхние слои атмосферы, вызывает основное полярное сияние Юпитера.
Однако проверить это ученые не могли, до того, как к Юпитеру прилетел космический аппарат "Юнона". В результате, сопоставив данные аппарата и снимки телескопа Хаббл, ученые смогли установить взаимосвязь между интенсивностью полярных сияний и силой магнитосферного потока.
"Теперь мы сделали еще один шаг вперед к изучению физики внешних слоев Юпитера", — говорит Стэн Коули из Лестерского университета.