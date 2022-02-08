Учені з'ясували, як створюються незвичайні полярні сяйва на Сатурні

Астрономи виявили невідомий раніше механізм, що сприяє появі полярних сяйв на газовому гіганті.

Учені з Лестерського університету, Англія, дійшли висновку, деякі з полярних сяйв на Сатурні створюють швидкісні вітри в його атмосфері. На Землі полярні сяйва створюються за допомогою потужних потоків частинок, які приходять з магнітосфери завдяки взаємодії із зарядженими частинками Сонця. А на Юпітері, як з'ясували вчені, сяйва виникають завдяки взаємодії магнітосфери та вулканічного матеріалу, який прилітає з його супутника Іо. Це відкриття також дає відповідь на запитання: чому не так легко виміряти тривалість дня на Сатурні, повідомляє Phys.

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Коли космічний апарат "Кассіні", наблизившись до Сатурна у 2004 році, спробував виміряти швидкість обертання планети, яка визначає тривалість дня на ній, виявилося, що вона змінилася за 20 років з моменту останніх вимірів у 1981 апаратом "Вояджер-2".

"Швидкість обертання планети не може змінитися так швидко. Значить, на Сатурні відбувається щось унікальне і незвичайне. Це явище може пояснити механізм, який лежить в основі змін швидкості обертання. Ми вперше виявили рушійну силу, яка розташована у верхніх шарах атмосфери планети, яка впливає на швидкість обертання, а також створює полярні сяйва на Юпітері", — говорить Нахід Чоудхурі з Лестерського університету.

Учені вивчили за допомогою Обсерваторії Кека на Гаваях іоносферу Сатурна, що розташована нижче за магнітосферу та її внутрішні потоки. У результаті вони з'ясували, що значну частину полярних сяйв на Сатурні утворюють вихори у верхніх шарах атмосфери, швидкість вітру в яких може досягати 3 км/с. Вони ж впливають і на зміну швидкості обертання Сатурна.

[ + – ] Значну частину полярних сяйв на Сатурні створюють вихори у верхніх шарах атмосфери, швидкість вітру яких може досягати 3 км/с

"Багато років ми шукали причину появи полярних сяйв на Сатурні. Були гіпотези, що вони виникають через взаємодію з матеріалом, викинутим у космос із супутників Енцеладу або Титану, а також через взаємодію з кільцями Сатурна. Але в результаті нових досліджень ми дійшли висновку, що їх генерують процеси у верхніх шарах атмосфери", — каже Том Сталлард з Лестерського університету.

Північне полярне сяйво Землі називається Aurora Borealis, яке можна перекласти як "світанок північного вітру". І на Сатурні є справжнє Aurora Borealis – це перше в історії полярне сяйво, яке створює вітер в атмосфері, кажуть учені.

"Наше дослідження точно визначило причину загадкової мінливості у швидкості обертання Сатурна. Хоча ще у 2019 році ми змогли визначити середній період тривалості дня на планеті, який становить 10 годин 33 хвилини та 38 секунд", — каже співавтор дослідження Кевін Бейнс із Лабораторії реактивного руху NASA .

Сатурн

[ + – ] Сатурн Фото: ISS

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