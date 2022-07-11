Впервые в истории. В небе над Новой Зеландией появилась необычная красная дуга (фото)

Изменения в полярном сиянии, которые смогли обнаружить ученые, до этого никогда не регистрировались.

Астроном из Новой Зеландии смог запечатлеть необычную красную дугу, которая появилась во время полярного сияния в небе над этой страной из Южного полушария. О том, что подобные явления существуют ученые уже предполагали, но теперь у них есть доказательства необычных явлений во время появления полярного сияния. И это дает новую информацию о том, что происходит во время геомагнитных бурь в околоземном пространстве, сообщает Express.

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[ + – ] Полярные сияния возникают как в Северном, так и в Южном полушарии вследствие взаимодействия магнитосферы Земли с потока заряженных частиц, которые идут от Солнца. После солнечных вспышек и корональных выбросов массы эти атмосферные явления только усиливаются вследствие геомагнитных бурь Фото: Express

Полярные сияния возникают как в Северном, так и в Южном полушарии вследствие взаимодействия магнитосферы Земли с потоками заряженных частиц, которые идут от Солнца. После солнечных вспышек и корональных выбросов массы эти атмосферные явления только усиливаются вследствие геомагнитных бурь.

Во время одной из очередных геомагнитных бурь ученый из Новой Зеландии Ян Гриффин заметил в небе странное преобразование южного полярного сияния, вследствие которого появилась необычная красная дуга. Это явление физики назвали красной дугой полярного сияния, и оно было впервые подтверждено с помощью наблюдений. По словам ученых, красная дуга со временем превратилась в стив – тонкую бело-голубую дугу, которую называют сильным увеличением скорости теплового излучения и впервые это явление открыли только в 2017 году.

[ + – ] Во время одной из очередных геомагнитных бурь ученый из Новой Зеландии Ян Гриффин заметил в небе странное преобразование южного полярного сияния, вследствие которого появилась необычная красная дуга Фото: Express

По словам ученых, несмотря на то, что обе эти дуги могут напоминать обычные полярные сияния, на самом деле их создают другие физические процессы.

"В небе происходило что-то необычное и я решил сфотографировать это явление. Такую красную дугу до этого никогда не наблюдали и теперь у нас есть возможность получить больше информации о процессах, которые происходят в результате взаимодействия солнечных частиц с магнитосферой Земли", — говорит Гриффин.

[ + – ] По словам ученых, несмотря на то, что обе эти дуги могут напоминать обычные полярные сияния, на самом деле их создают другие физические процессы Фото: Express

Американские ученые, Беа Галлардо-Лакур из Центра космических полетов NASA имени Годдарда и Карлос Мартинис из Бостонского университета проанализировали полученные Гриффином изображения и сравнили их с изображениями со спутников и наземных телескопов.

"Благодаря новому открытию мы получили новую информацию о сложных взаимодействиях потоков солнечных частиц и атомов в верхних слоях атмосферы Земли и выявили новые особенности физических процессов, которые происходят в околоземном пространстве", — говорит Мартинис.

[ + – ] По словам ученых, результаты исследования показывают, что в верхних слоях атмосферы происходит быстрая эволюция некоторых свойств солнечной плазмы Фото: Express

По словам ученых, результаты исследования показывают, что в верхних слоях атмосферы происходит быстрая эволюция некоторых свойств солнечной плазмы.

"Физики любят наблюдать за столкновениями атомов, чтобы выяснить, что происходит в результате. За такими процессами обычно наблюдают на Большом адронном коллайдере. Но полярные сияния – это тоже следствие столкновения атомов и природа дает нам уникальную возможность наблюдать за этим без ускорителя частиц. Понимание процессов, ответственных за эти оптические явления, является ключом к пониманию свойств частиц и того, как взаимодействие между газами в атмосфере и солнечными частицами на разных высотах влияет на химию в атмосфере планеты", — говорит Дэвид Хатчинсон из Университета Отаго, Новая Зеландия.

Фокус уже писал о том, что недавно в небе над Новой Зеландией было замечено необычное атмосферное явление. Но физики смогли объяснить, что это за огненный шар.