Уперше в історії. В небі над Новою Зеландією з'явилася незвичайна червона дуга (фото)

Зміни в полярному сяйві, які змогли виявити вчені, до цього ніколи не реєструвалися.

Астроном із Нової Зеландії зміг сфотографувати незвичайну червону дугу, яка з'явилася під час полярного сяйва в небі над цією країною з Південної півкулі. Про те, що подібні явища існують, учені вже припускали, але тепер вони мають докази незвичайних явищ під час появи полярного сяйва. І це дає нову інформацію про те, що відбувається під час геомагнітних бур у навколоземному просторі, повідомляє Express.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

[ + – ] Полярні сяйва виникають як у Північній, так і в Південній півкулі внаслідок взаємодії магнітосфери Землі з потоком заряджених частинок, що йдуть від Сонця. Після сонячних спалахів і корональних викидів маси ці атмосферні явища лише посилюються внаслідок геомагнітних бур. Фото: Express

Полярні сяйва виникають як у Північній, так і в Південній півкулі внаслідок взаємодії магнітосфери Землі з потоками заряджених частинок, що йдуть від Сонця. Після сонячних спалахів і корональних викидів маси ці атмосферні явища лише посилюються внаслідок геомагнітних бур.

Під час однієї з чергових геомагнітних бур вчений із Нової Зеландії Ян Гріффін помітив у небі дивну видозміну південного полярного сяйва, внаслідок якої з'явилася незвичайна червона дуга. Це явище фізики назвали червоною дугою полярного сяйва, і його було вперше підтверджено з допомогою спостережень. За словами вчених, червона дуга згодом перетворилася на стів — тонку біло-блакитну дугу, яку називають сильним збільшенням швидкості теплового випромінювання, і вперше це явище відкрили лише у 2017 році.

[ + – ] Під час однієї з чергових геомагнітних бур учений із Нової Зеландії Ян Гріффін помітив у небі дивну видозміну південного полярного сяйва, внаслідок якої з'явилася незвичайна червона дуга Фото: Express

За словами вчених, незважаючи на те, що обидві ці дуги можуть нагадувати звичайні полярні сяйва, насправді їх створюють інші фізичні процеси.

"У небі відбувалося щось незвичайне, і я вирішив сфотографувати це явище. Такої червоної дуги до цього ніколи не спостерігали, і тепер у нас є можливість отримати більше інформації про процеси, що відбуваються внаслідок взаємодії сонячних частинок із магнітосферою Землі", — каже Гріффін.

[ + – ] За словами вчених, незважаючи на те, що обидві ці дуги можуть нагадувати звичайні полярні сяйва, насправді їх створюють інші фізичні процеси Фото: Express

Американські вчені Беа Галлардо-Лакур із Центру космічних польотів NASA імені Годдарда та Карлос Мартініс з університету Бостона проаналізували отримані Гріффіном зображення та порівняли їх із зображеннями із супутників і наземних телескопів.

"Завдяки новому відкриттю ми отримали нову інформацію про складні взаємодії потоків сонячних частинок і атомів у верхніх шарах атмосфери Землі та виявили нові особливості фізичних процесів, що відбуваються в навколоземному просторі", — каже Мартініс.

[ + – ] За словами вчених, результати дослідження показують, що у верхніх шарах атмосфери відбувається швидка еволюція деяких властивостей сонячної плазми Фото: Express

За словами вчених, результати дослідження показують, що у верхніх шарах атмосфери відбувається швидка еволюція деяких властивостей сонячної плазми.

Фізики люблять спостерігати за зіткненнями атомів, щоб з'ясувати, що відбувається в результаті. За такими процесами зазвичай спостерігають на Великому адронному колайдері. Але полярні сяйва — це також наслідок зіткнення атомів, і природа дає нам унікальну можливість спостерігати за цим без прискорювача частинок. Розуміння процесів, відповідальних за ці оптичні явища, є ключем до розуміння властивостей частинок і того, як взаємодія між газами в атмосфері та сонячними частинками на різних висотах впливає на хімію в атмосфері планети", — каже Девід Гатчинсон із Університету Отаго в Новій Зеландії.

Фокус уже писав про те, що нещодавно в небі над Новою Зеландією помітили незвичайне атмосферне явище. Але фізики змогли пояснити, що це за вогненна куля.