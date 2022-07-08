Вогняна куля над Новою Зеландією: вчені пояснили незвичайне явище (відео)

За словами вчених, це було дуже рідкісне явище, яке викликало справжній переполох у мережі.

У четвер, 7 липня, багато жителів Північного острова в Новій Зеландії стали свідками незвичайного явища в небі. Спостерігачі бачили вогненну кулю, що летить, чули звуки тріщання та спостерігали за величезним спалахом світла в небі. Вчені розповіли, що це хоча й рідкісне, але не незвичайне явище, повідомляє The Guardian.

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Деяким свідкам вогняної кулі, що летіла в небі над Новою Зеландією, вдалося зробити фото й відео цієї події, яка заполонила соціальні мережі та стала топновиною місцевих ЗМІ.

[ + – ] Деяким свідкам вогняної кулі, що летіла в небі над Новою Зеландією, вдалося зробити фото і відео цієї події, яка заполонила соціальні мережі і стала топ-новиною місцевих ЗМІ Фото: Twitter

Жителі Нової Зеландії описували побачене як величезний спалах світла в небі. Також свідки повідомляли про те, що вони чули гуркіт, у деяких навіть з'явився тріск у вухах і волосся вставало дибки. Були й ті, що описували звуки, які супроводжували це явище, як звуки землетрусу.

"Я якраз їхав на роботу й побачив у небі смугу та сильне яскраве світло. Це було видовище, яке можна побачити раз у житті", — каже місцевий житель Кертіс Павелл.

У соціальних мережах усі, хто побачив це явище, почали постити фотографії зі своїми коментарями.

"Я думав, що в мене галюцинації, але не я один це бачив, і це добре", — написав один із користувачів мережі.

[ + – ] Жителі Нової Зеландії описували побачене як величезний спалах світла в небі. Також свідки повідомляли про те, що вони чули гуркіт, у деяких навіть з'явився тріск у вухах і волосся вставало дибки. Фото: Twitter

Були також ті, хто прийняв звук, який супроводжував об'єкт, що летить, за гуркіт від землетрусу.

"Ми подумали, що це землетрус, але це більше було схоже на гуркіт від великої вантажівки. Але біля нашого будинку в цей час вантажівки не проїжджали. І все ж таки будинок трохи здригнувся від цього звуку", — написав один із місцевих мешканців.

За словами місцевого вченого Дункана Стіла, який працював у NASA, це явище, яке багато хто бачив над Новою Зеландією, є, швидше за все, уламком великого метеора, що летів. За словами Стіла, це дуже рідкісне явище для денної частини доби.

[ + – ] За словами місцевого вченого Дункана Стіла, який працював у NASA, це явище, яке багато хто бачив над Новою Зеландією, є, швидше за все, уламком великого метеора, що летів. Фото: Twitter

"Я у своєму житті лише один раз спостерігав за метеором, що летів удень. Вони летять в атмосфері з великою швидкістю, приблизно 30 км/с. Щоб можна було спостерігати ці об'єкти вдень, вони повинні бути більшими, розміром із футбольний м'яч або більше. Це дуже рідкісне явище", — каже Стіл.

Деякі люди, які спостерігали за метеором, що летять, повідомили про те, що чули тріск у вухах, а в деяких навіть вставали волосся дибки.

Алан Гілмор із Університету Кентербері, Великобританія, пояснює, що під час польоту такого метеора справді можна почути дивні звуки. Що стосується волосся, то метеори й електричний заряд, що їх супроводжує, можуть стати причиною того, що волосся в людей почне поводитися неприродно.

Місцеві вчені закликали всіх свідків, які бачили метеор, що летить, зберегти всі фото- й відеодокази. Дослідники вважають, що, можливо, їм вдасться відстежити траєкторію польоту цього об'єкта, і так, може, вдасться знайти залишок метеорита на землі.

Як уже писав Фокус, учені виявили позаземний тип кристалів, які потрапили на планету разом із Челябінським метеоритом.

Також Фокус писав про те, що 7 липня 2022 в небезпечній близькості від Землі пролетів астероїд, який виявили всього за кілька днів до цього.