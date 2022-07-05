Насипалося з Челябінського метеорита: знайдено позаземний тип кристалів

Незвичайні кристали потрапили на Землю разом із метеоритним пилом.

У метеоритному пилу вчені виявили небачені ранні типи кристалів. Вони були зібрані з пилу Челябінського метеорита, який упав на територію Росії 9 років тому, пише Science Alert.

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Челябінський метеорит, чия вага становила 11 тис. метричних тонн, а діаметр — 18 метрів, увійшов в атмосферу Землі зі швидкістю 66 950 км/год. Метеорит вибухнув за 23,3 км над Челябінськом, де розвалився на дрібніші шматки.

Вибух цього метеорита в атмосфері Землі став найбільшим із часів падіння Тунгуського метеорита, який також упав на території сучасної Росії в 1908 році. Тоді це була територія Єнісейської губернії, Російської імперії. Потужність удару Тунгуського метеорита у 30 разів перевищувала вибух атомної бомби в Хіросімі.

У новому дослідженні вчені проаналізували крихітні частинки пилу, що осіли на поверхні після вибуху Челябінського метеорита. Зазвичай метеорити залишають після себе невелику кількість пилу, більшу частину якого розносить вітер, він падає у воду або на забруднені ділянки ґрунту.

Але Челябінський метеорит залишив після себе рекордний шлейф пилу, який був у атмосфері близько 4 днів. Потім метеоритний пил випав на свіжий шар снігу, а потім був похований під ще одним. Саме це дозволило вченим отримати рідкісні зразки метеоритного пилу.

[ + – ] Кристали з метеоритного пилу Фото: кристалл метеорит

Дослідники вивчали порошинки від Челябінського метеорита під звичайним мікроскопом, коли натрапили на невідомий тип кристалів. Аналіз за допомогою потужних електронних мікроскопів показав, що кількість незвичайних кристалів набагато більша за очікувану.

Небачені раніше кристали мали дві форми: майже сферичні та шестикутні.

Ученим вдалося з'ясувати, що кристали складаються із шарів графіту, що оточує центральний нанокластер, розташований у серці кристала.

Команда дослідників припускає, що незвичайні кристали сформувалися під упливом високої температури та великого тиску. Такі умови були під час входження метеора в атмосферу Землі. Вчені також сподіваються з'ясувати, чи є знайдені кристали загальними для всіх метеоритів, чи з'явилися лише під час вибуху Челябінського.