Насыпалось из Челябинского метеорита: найден внеземной тип кристаллов

Необычные кристаллы попали на Землю вместе с метеоритной пылью.

В метеоритной пыли ученые обнаружили невиданные раннее типы кристаллов. Они были собраны из пыли Челябинского метеорита, который упал на территорию России 9 лет назад, пишет Science Alert.

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Челябинский метеорит, чей вес составлял 11 тыс. метрических тонн, а диаметр – 18 метров, вошел в атмосферу Земли со скоростью 66 950 км/ч. Метеорит взорвался в 23,3 км над Челябинском, где развалился на более мелкие куски.

Взрыв этого метеорита в атмосфере Земли стал крупнейшим со времен падения Тунгусского метеорита, который также упал на территории современной России в 1908 году. Тогда это была территория Енисейской губернии, Российской империи. Мощность удара Тунгусского метеорита в 30 раз превышала взрыв атомной бомбы в Хиросиме.

В новом исследовании ученые проанализировали крошечные частички пыли, которые осели на поверхности после взрыва Челябинского метеорита. Обычно метеориты оставляют после себя небольшое количество пыли, большая часть которой уносится ветром, падает в воду или на загрязненные участки почвы.

Но Челябинский метеорит оставил после себя рекордный шлейф пыли, который находился в атмосфере около 4 дней. После метеоритная пыль выпала на свежий слой снега, а после была погребена под еще одним. Именно это позволило ученым получить редкие образцы метеоритной пыли.

[ + – ] Кристаллы из метеоритной пыли. Фото: Taskaev et al.

Исследователи изучали пылинки от Челябинского метеорита под обычным микроскопом, когда наткнулись на неизвестный тип кристаллов. Анализ с помощью мощных электронных микроскопов показал, что количество необычных кристаллов намного больше ожидаемого.

Невиданные ранее кристаллы имели две формы: почти сферические и шестиугольные.

Ученым удалось выяснить, что кристаллы состоят из слоев графита, который окружает центральный нанокластер, расположенный в сердце кристалла.

Команда исследователей предполагает, что необычные кристаллы сформировались под воздействием высокой температуры и большого давления. Такие условия могли быть во время вхождения метеора в атмосферу Земли. Ученые также надеются выяснить, являются ли найденные кристаллы общими для всех метеоритов или же появились лишь во время взрыва Челябинского.