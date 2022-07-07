Підійде на відстань 90 тис. км: до Землі летить астероїд, зафіксований в останній момент

Сьогодні, 7 липня, у небезпечній близькості від нашої планети буде астероїд, діаметр якого становить до 12,5 метрів.

Ще кілька днів тому вчені навіть не підозрювали про існування цього астероїда. Про те, що в навколоземному просторі знаходиться новий астероїд, стало відомо лише 4 липня. Нові дані говорять про те, що сьогодні, 7 липня, цей новий космічний камінь буде розташований поруч із Землею на відстані, яка еквівалентна приблизно чверті відстані від Землі до Місяця, повідомляє ScienceAlert.

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Астрономи зафіксували новий астероїд, який летить до Землі за допомогою комплексу телескопів Pan-STARRS, що знаходяться на Гавайських островах. Ця система призначена для виявлення всіх навколоземних об'єктів, які можуть становити небезпеку для Землі.

Новий астероїд учені назвали 2022 NF і зразковий розмір становить від 5,5 до 12,5 метрів. За даними вчених із Лабораторії реактивного руху NASA, сьогодні, 7 липня 2022 року, цей астероїд пролетить поряд із Землею на відстані 90 тисяч км.

[ + – ] Новий астероїд вчені назвали 2022 NF і зразковий розмір становить від 5,5 до 12,5 метрів. За даними вчених із Лабораторії реактивного руху NASA, сьогодні, 7 липня 2022 року, цей астероїд пролетить поряд із Землею на відстані 90 тисяч км Фото: мини-луна

Розрахунки астрономів показують, що незважаючи на таку близьку відстань від нашої планети, яка еквівалентна майже чверті відстані від Землі до Місяця, астероїд 2022 NF не становить загрози. Цей космічний камінь повинен пролетіти повз Землю і продовжити свій політ далі в космосі.

[ + – ] Щоб вважати астероїд потенційно небезпечним для Землі, він повинен мати діаметр не менше 140 метрів і знаходиться від нашої планети в межах 7,5 млн км Фото: Seneca-Guns

Щоб вважати астероїд потенційно небезпечним для Землі, він повинен мати діаметр не менше 140 метрів і знаходитись від нашої планети в межах 7,5 млн км. Але в NASA вважають, що крихітний розмір цього космічного каменю і його траєкторія польоту не дозволяють привласнити йому загрозливий статус. За словами вчених, цей об'єкт можна буде спостерігати у небі до вечора 7 липня, але для цього доведеться використати телескопи.

NASA щоденно відстежує тисячі навколоземних астероїдів, які можуть змінити свою орбіту та зіткнутися із Землею. Особливо це стосується великих астероїдів. Щоб бути готовими до потенційного зіткнення з астероїдом і захистити нашу планету від цієї катастрофи, у NASA створили космічний апарат DART. Він зараз летить до астероїда Діморфа, діаметром 160 метрів, щоб восени цього року зіткнутися з ним, і так змінити його траєкторію польоту.

Якщо все піде за планом, то подібні космічні апарати можна буде використовувати у майбутньому, коли існуватиме загроза того, що великий астероїд справді летить до Землі та може впасти на планету.

Фокус уже писав про те, що згідно з новим дослідженням, камінь менше футбольного м'яча влаштував хаос на астероїді Бенну. Вченим вдалося вивчити поверхню астероїда й отримати нові важливі дані про його структуру.