Подойдет на расстояние 90 тыс. км: к Земле летит астероид, обнаруженный в последний момент

Сегодня, 7 июля, в опасной близости от нашей планеты будет находиться астероид, диаметр которого составляет до 12,5 метров.

Еще несколько дней назад ученые даже не подозревали о существовании этого астероида. О том, что в околоземном пространстве находится новый астероид стало известно только 4 июля. Новые данные говорят о том, что сегодня 7 июля, этот новый космический камень будет находится рядом с Землей на расстоянии, которое эквивалентно примерно четверти расстояния от Земли до Луны, сообщает ScienceAlert.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Технологии и наука" в Facebook Подписаться

Астрономы обнаружили новый астероид, который летит к Земле с помощью комплекса телескопов Pan-STARRS, которые находятся на Гавайский островах. Эта система предназначена для обнаружения всех околоземных объектов, которые могут представлять опасность для Земли.

Новый астероид ученые назвали 2022 NF и примерный размер составляет от 5,5 до 12,5 метров. По данным ученых из Лаборатории реактивного движения NASA, сегодня, 7 июля 2022 года, этот астероид пролетит рядом с Землей на расстоянии в 90 тысяч км.

[ + – ] Новый астероид ученые назвали 2022 NF и примерный размер составляет от 5,5 до 12,5 метров. По данным ученых из Лаборатории реактивного движения NASA, сегодня, 7 июля 2022 года, этот астероид пролетит рядом с Землей на расстоянии в 90 тысяч км Фото: Virtual Telescope

Расчеты астрономов показывают, что несмотря на столь близкое расстояние от нашей планеты, которое эквивалентно почти четверти расстояния от Земли до Луны, астероид 2022 NF не представляет угрозы. Этот космический камень должен пролететь мимо Земли и продолжить свой полет дальше в космосе.

[ + – ] Чтобы считать астероид потенциально опасным для Земли, он должен иметь диаметр не менее 140 метров и находится от нашей планеты в пределах 7,5 млн км Фото: Live Science

Чтобы считать астероид потенциально опасным для Земли, он должен иметь диаметр не менее 140 метров и находиться от нашей планеты в пределах 7,5 млн км. Но в NASA считают, что крошечный размер этого космического камня и его траектория полета не позволяют присвоить ему угрожающий статус. По словам ученых, данный объект можно будет наблюдать в небе до вечера 7 июля, но для этого придется использовать телескопы.

NASA ежедневно отслеживает тысячи околоземных астероидов, которые могут изменить свою орбиту и столкнуться с Землей. Это особенно касается крупных астероидов. Чтобы быть готовыми к потенциальному столкновению с астероидом и защитить нашу планету от этой катастрофы, в NASA создали космический аппарат DART. Он сейчас летит к астероиду Диморф, диаметром 160 метров, чтобы осенью этого года столкнуться с ним, и таким образом изменить его траекторию полета.

Если все пойдет по плану, то подобные космические аппараты можно будет использовать в будущем, когда будет существовать угроза того, что крупный астероид действительно летит к Земле и может упасть на планету.

Фокус уже писал о том, что согласно новому исследованию, камень меньше футбольного мяча устроил хаос на астероиде Бенну. Ученым удалось изучить поверхность астероида и получить новые важные данные о его структуре.