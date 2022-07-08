Огненный шар над Новой Зеландией: ученые объяснили необычное явление (видео)

По словам ученых, это было очень редкое явление, которое вызвало настоящий переполох в Сети.

В четверг, 7 июля, многие жители Северного острова в Новой Зеландии стали свидетелями необычного явления в небе. Наблюдатели видели летящий огненный шар, слышали потрескивающие звуки и наблюдали за огромной вспышкой света в небе. Ученые рассказали, что это хоть и редкое, но не необычное явление, сообщает The Guardian.

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Некоторым свидетелям летящего в небе огненного шара над Новой Зеландией удалось сделать фото и видео этого события, которое заполонило социальные сети и стало топ-новостью местных СМИ.

[ + – ] Некоторым свидетелям летящего в небе огненного шара над Новой Зеландией удалось сделать фото и видео этого события, которое заполонило социальные сети и стало топ-новостью местных СМИ Фото: Twitter

Жители Новой Зеландии описывали увиденное, как огромную вспышку света в небе. Также свидетели сообщали о том, что они слышали грохот, у некоторых даже появился треск в ушах и волосы вставали дыбом. Были и те, которые описывали звуки, которые сопровождали этого явление, как звуки землетрясения.

"Я как раз ехал на работу и увидел в небе полосу и огромный яркий свет. Это было зрелище, которое можно увидеть раз в жизни",- говорит местный житель Кертис Пауэлл

В социальных сетях все, кто увидел данное явление, начали постить фотографии со своими комментариями.

"Я думал, что у меня галлюцинации, но не я один это видел и это хорошо",- написал один из пользователей Сети.

[ + – ] Жители Новой Зеландии описывали увиденное, как огромную вспышку света в небе. Также свидетели сообщали о том, что они слышали грохот, у некоторых даже появился треск в ушах и волосы вставали дыбом Фото: Twitter

Были также те, кто принял звук, который сопровождал летящий объект за грохот от землетрясения.

"Мы подумали, что это землетрясение, но это больше было похоже на грохот от большого грузовика. Но возле нашего дома в это время грузовики не проезжали. И все же дом немного содрогнулся от этого звука", — написал один из местных жителей.

По словам местного ученого, Дункана Стила, который работал в NASA, это явление, которое многие видели над Новой Зеландией, является скорее всего летящим обломком большого метеора. По словам Стила, это очень редкое явление для дневного времени суток.

[ + – ] По словам местного ученого, Дункана Стила, который работал в NASA, это явление, которое многие видели над Новой Зеландией, является скорее всего летящим обломком большого метеора Фото: Twitter

"Я в своей жизни только один раз наблюдал за летящим днем метеором. Они летят в атмосфере с большой скоростью, примерно 30 км/с. Чтобы можно было наблюдать эти объекты днем, они должны быть большими, размером с футбольный мяч или больше. Это очень редкое явление", — говорит Стил.

Некоторые люди, которые наблюдали за летящим метеором сообщили о том, что слышали треск в ушах, а у некоторых даже вставали волосы дыбом.

Алан Гилмор из Университет Кентербери, Великобритания, объясняет, что во время полета такого метеора действительно можно услышать странные звуки. Что касается волос, то метеоры и сопровождающий их электрический заряд могут стать причиной того, что волосы у людей начнут себя вести неестественно.

Местные ученые призвали всех свидетелей, которые видели летящий метеор сохранить все фото- и видеодоказательства. Исследователи считают, что возможно им получится отследить траекторию полета этого объекта и таким образом может быть удастся найти остаток метеорита на земле.

Как уже писал Фокус, ученые обнаружили внеземной тип кристаллов, которые попали на планету вместе с Челябинским метеоритом.

Также Фокус писал о том, что 7 июля 2022 года в опасной близости от Земли пролетел астероид, который обнаружили всего за несколько дней до этого