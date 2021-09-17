Полярное сияние под полной луной. Астронавт МКС сделал новые уникальные снимки Земли

На фотографиях виден удивительный оттенок полярного сияния, который возникает при определенных условиях.

Астронавт Европейского космического агентства Томас Песке с борта Международной космической станции сделал захватывающие фотографии Южного сияния, сообщает dailymail.co.uk

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Фото: ESA

Полярные сияние бывают зеленого цвета с красным или фиолетовым оттенком, но они также муть быть с голубым оттенком, который возникает только при определенных условиях.

"Луна была яркой и освещала облака, благодаря этому полярное сияние стало почти голубым", — оставил комментарий к своим фотографиям Томас Песке.

Фото: ESA

По словам астронавта, за время пребывания на МКС он видел несколько полярных сияний, но это было особенным, благодаря свечению Луны.

Фото: ESA

Это природное явление появляется на северном и южном полюсах Земли.

Фото: ESA

Северное сияние также называют Aurora Borealis, а Южное сияние — Aurora Australis. Последнее с Земли лучше видно с территории Антарктиды и южной части Австралии.

Уже не впервые Песке присылает удивительные фотографии Земли, снятые с борта Международной космической станции. Недавно он сделал снимок поверхности планеты, на котором видны огни городов, а также оранжево-зеленая полоса, окружающая Землю.