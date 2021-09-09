Огни городов и звездный свет. Астронавт с борта МКС сделал потрясающий снимок Земли

Астронавт Томас Песке сделал снимок, на котором видна оранжево-зеленая полоса, окружающая планету.

Описывая свой снимок астронавт Европейского космического агентства Томас Песке, написал в Twitter: "Иногда звездные огни борются с огнями городов за то, кто из них самый яркий и красивый", сообщает dailymail.co.uk

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Фото: ESA

Оранжевая полоса — это "натриевый слой" Земли, состоящий из нейтральных атомов натрия в верхних слоях атмосферы, который появляется в результате сгорания метеоров. Атомы натрия в атмосфере создают видимое из космоса свечение со слабым зеленым оттенком над ним, которое появляется благодаря атомам кислорода.

За время своего пребывания на МКС, с апреля этого года, Песке сделал несколько удивительных фотографий Земли. На новом снимке видны огни городов и свет далеких звезд.

Фото: ESA

Международная космическая станция движется со скоростью почти 27,5 тысяч км в час, вращаясь вокруг Земли каждые 90 минут, что затрудняет создание хороших фотографий.

"Эти снимки сложно сделать, нужна большая выдержка, нужно оставаться неподвижным, держа камеру, но и учитывать, что космическая станция движется быстро, так что в любом случае будет какое-то движение… это тонкости космической фотографии", — говорит Песке.

[ + – ] Томас Песке Фото: ESA

Сделать такой снимок стало возможным отчасти из-за изменения положения станции. По словам Песке, обычно космическая станция летит "брюхом" к Земле, а купол – обзорное окно из которого видно Землю, направлен вниз.

"Но, когда космический корабль стыкуется с МКС, мы меняем положение станции", — говорит Песке.

Планируется, что Песке станет командиром МКС после запуска миссии SpaceX Crew-3 к станции 31 октября. В рамках этой миссии на МКС прилетят два российских гражданских лица — кинорежиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд, которые будут снимать на станции фильм.