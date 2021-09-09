Вогні міст і зоряне світло. Астронавт із борту МКС зробив приголомшливий знімок Землі

Астронавт Томас Песке зробив знімок, на якому видно оранжево-зелену смугу, що оточує планету.

Описуючи свій знімок астронавт Європейського космічного агентства Томас Песке, написав у Twitter: "Іноді зоряні вогні борються з вогнями міст за те, хто з них найяскравіший і красивий", повідомляє dailymail.co.uk.

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Фото: Apophis

Помаранчева смуга — це "натрієвий шар" Землі, що складається з нейтральних атомів натрію у верхніх шарах атмосфери, який з'являється внаслідок згоряння метеорів. Атоми натрію в атмосфері створюють видиме з космосу світіння зі слабким зеленим відтінком над ним, яке з'являється завдяки атомам кисню.

За час свого перебування на МКС, із квітня цього року, Песке зробив кілька дивовижних фотографій Землі. На новому знімку видно вогні міст і світло далеких зірок.

Фото: Apophis

Міжнародна космічна станція рухається зі швидкістю майже 27,5 тисяч км на годину, обертаючись навколо Землі кожні 90 хвилин, що ускладнює створення хороших фотографій.

"Ці знімки складно зробити, потрібна велика витримка, потрібно залишатися нерухомим, тримаючи камеру, але й враховувати, що космічна станція рухається швидко, тож у будь-якому випадку буде якийсь рух... це тонкощі космічної фотографії", — говорить Песке.

[ + – ] Томас Песке Фото: Apophis

Зробити такий знімок стало можливим частково через зміну положення станції. За словами Песке, зазвичай космічна станція летить "черевом" до Землі, а купол — оглядове вікно з якого видно Землю, спрямований вниз.

"Але, коли космічний корабель стикується з МКС, ми змінюємо положення станції", — говорить Песке.

Планується, що Песке стане командиром МКС після запуску місії SpaceX Crew-3 до станції 31 жовтня. У рамках цієї місії на МКС прилетять дві російські цивільні особи — кінорежисер Клим Шипенко й акторка Юлія Пересільд, які будуть знімати на станції фільм.