Полярне сяйво під повним місяцем. Астронавт МКС зробив нові унікальні знімки Землі

На фотографіях видно дивовижний відтінок полярного сяйва, який виникає за певних умов.

Астронавт Європейського космічного агентства Томас Песке з борту Міжнародної космічної станції зробив захопливі фотографії Південного сяйва, повідомляє dailymail.co.uk

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Фото: Apophis

Полярні сяйво бувають зеленого кольору з червоним або фіолетовим відтінком, але вони також можуть бути з блакитним відтінком, який виникає тільки за певних умов.

"Місяць був яскравим і висвітлював хмари, завдяки цьому полярне сяйво стало майже блакитним", — залишив коментар до своїх фотографій Томас Песке.

Фото: Apophis

За словами астронавта, за час перебування на МКС він бачив кілька полярних сяйв, але це було особливим, завдяки світінню Місяця.

Фото: Apophis

Це природне явище з'являється на північному і південному полюсах Землі.

Фото: Apophis

Північне сяйво також називають Aurora Borealis, а Південне сяйво — Aurora Australis. Останнє із Землі краще видно з території Антарктиди і південної частини Австралії.

Уже не вперше Песке надсилає дивовижні фотографії Землі, зняті з борту Міжнародної космічної станції. Нещодавно він зробив знімок поверхні планети, на якому видно вогні міст, а також оранжево-зелену смугу, що оточує Землю.