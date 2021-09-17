Полярне сяйво під повним місяцем. Астронавт МКС зробив нові унікальні знімки Землі
На фотографіях видно дивовижний відтінок полярного сяйва, який виникає за певних умов.
Астронавт Європейського космічного агентства Томас Песке з борту Міжнародної космічної станції зробив захопливі фотографії Південного сяйва, повідомляє dailymail.co.uk
Полярні сяйво бувають зеленого кольору з червоним або фіолетовим відтінком, але вони також можуть бути з блакитним відтінком, який виникає тільки за певних умов.
"Місяць був яскравим і висвітлював хмари, завдяки цьому полярне сяйво стало майже блакитним", — залишив коментар до своїх фотографій Томас Песке.
За словами астронавта, за час перебування на МКС він бачив кілька полярних сяйв, але це було особливим, завдяки світінню Місяця.
Це природне явище з'являється на північному і південному полюсах Землі.
Північне сяйво також називають Aurora Borealis, а Південне сяйво — Aurora Australis. Останнє із Землі краще видно з території Антарктиди і південної частини Австралії.
Уже не вперше Песке надсилає дивовижні фотографії Землі, зняті з борту Міжнародної космічної станції. Нещодавно він зробив знімок поверхні планети, на якому видно вогні міст, а також оранжево-зелену смугу, що оточує Землю.