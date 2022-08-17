На Солнце 19 вспышек. К Земле летит огромный поток плазмы, который вызовет сильную геомагнитную бурю

За несколько дней на Солнце произошла серия извержений, которые станут причиной появления геомагнитных бурь на Земле.

Во вторник, 16 августа на Солнце возникла череда вспышек разной мощности. В результате в космос вырвался огромных поток из миллиардов тонн плазмы, который устремился к Земле. Ученые ожидают, что он достигнет нашей планеты уже в четверг, 18 августа и вызовет геомагнитную бурю. Это грозит перебоями в работе радиосвязи и систем GPS, сообщает Daily Mail.

Серия извержений на Солнце, которые стали причиной корональных выбросов массы или огромных потоков плазмы, началась в воскресенье, 14 августа. Тогда ученые зафиксировали появление вспышки класса C9.3. Хотя вспышка появилась в пятне на Солнце под названием AR 3076, которое не было обращено к Земле, все же из звезды вырвалось облако плазмы, которое превратилось в мощный поток и отправилось к нашей планете. Этот поток солнечных частиц должен был врезаться в Землю сегодня, 17 августа, чтобы вызвать геомагнитную бурю класса G1.

[ + – ] Серия извержений на Солнце, которые стали причиной корональных выбросов массы или огромных потоков плазмы, началась в воскресенье, 14 августа Фото: NASA

Космический каннибализм

Но во вторник, 16 августа, рано утром ученые из Национального управления океанических и атмосферных исследований США зафиксировали на Солнце появление вспышки класса М5 из пятна под названием AR3078. В результате к Земле отправился второй за несколько дней огромный поток солнечных частиц. Что самое интересное, то ученые зафиксировали факт "космического каннибализма".

[ + – ] Во вторник, 16 августа, рано утром ученые из Национального управления океанических и атмосферных исследований США зафиксировали на Солнце появление вспышки класса М5 из пятна под названием AR3078 Фото: NASA

Второй поток плазмы на своем пути поглотил предыдущий, который вырвался за 2 дня до этого. В результате более мощный поток из миллиардов тонн плазмы достигнет планеты в четверг, 18 августа. В результате столкновения с нашей планетой на Земле появится геомагнитная буря класса G2, что грозит негативным влиянием на работу связи и систем навигации.

Еще 17 вспышек на Солнце

Но и это еще не все. Поздно вечером, во вторник, 16 августа, ученые зафиксировали на Солнце появление еще 4 вспышек класса М и целых 13 вспышек класса С. Снова Солнце отправило в нашу сторону поток солнечных частиц, который, возможно, врежется в Землю в пятницу, 19 августа. Но в этом случае ученые ожидают геомагнитную бурю класса G1.

Эти геомагнитные бури будут продолжать свое воздействие в течение нескольких дней. Геомагнитная буря, которая возникнет в четверг с большей вероятностью может нарушить работу связи и систем GPS, чем та, которая появится в пятницу. Также эти геомагнитные бури станут причиной появления ярких полярных сияний в более низких широтах, чем обычно.

Ученые прогнозируют в ближайшее время появления на Солнце еще серии извержений, при чем это будут очень мощные вспышки. Согласно прогнозам скорее всего это будут вспышки класса М, хотя есть вероятность появления самых мощных вспышек из возможных на Солнце класса Х.

[ + – ] Ученые прогнозируют в ближайшее время появления на Солнце еще серии извержений, при чем это будут очень мощные вспышки. Согласно прогнозам скорее всего это будут вспышки класса М, хотя есть вероятность появления самых мощных вспышек из возможных на Солнце класса Х Фото: NASA

Типы вспышек на Солнце и геомагнитных бурь на Земле

Что касается классификации вспышек на Солнце, то ученые разделяют их на 5 классов. Например вспышки класса А и В считаются очень незначительными извержениями. Далее идут вспышки класса С, как та, которая появилась 14 августа. Это вспышки средней мощности. И замыкают рейтинг вспышек самые сильные и самые опасные извержения – вспышки класса М и Х. В каждом классе у вспышек есть свой порядковый номер, от 1 до 9, который означает количественное измерение силы солнечного извержения. И только у вспышек класса Х нет никаких числовых ограничений. Например 20 лет назад на Солнце произошла вспышка класса Х28, хотя позже ученые выяснили, что это было самое мощное на сегодня извержение класса Х45.

С геомагнитными бурями практически та же история. Ученые делят их в зависимости от мощности на 5 типов – G1, G2, G3, G4 и G5. Первые два типа являются самыми массовыми. Хотя вспышки класса М и особенно Х иногда становятся причиной появления бурь класса G3 и G4. Конечно же наиболее опасными для Земли являются геомагнитные бури класса G5.

По словам ученых, сейчас на Солнце появилось 5 активных солнечных пятен, в которых будут происходить вспышки и корональные выбросы массы.

[ + – ] По словам ученых, сейчас на Солнце появилось 5 активных солнечных пятен, в которых будут происходить вспышки и корональные выбросы массы Фото: SciTechDaily

Ученые прогнозируют, что солнечная активность будет увеличиваться. Солнце постепенно приближается к пиковой фазе этой активности в течении своего 11-летнего солнечного цикла. Ожидается, что больше все самых сильных извержений на Солнце ученые будут фиксировать в конце 2024 года.

Фокус уже писал о появлении сильной геомагнитной бури уровня G3 в середине июля этого года, а также о менее сильной геомагнитной буре, которая возникла в начале августа.

Фокус также писал о том, что астрономы смогли максимально точно предсказать хронологию событий, которые приведут к смерти Солнца. Они рассказали, когда это произойдет и что люди смерть нашей звезды не увидят.

Напоминаем, что физикам удалось создать на Земле такую же термоядерную реакцию, которые происходят на Солнце. Правда это событие длилось не долго и сейчас ученые пытаются повторить свое достижение.