Ученые впервые создали термоядерную реакцию, как на Солнце: но не смогли ее повторить

Исследователи смогли получить в лабораторных условиях термоядерную реакцию, которая самовоспроизводится.

Ученые из Ливерморской национальной лаборатории им. Э. Лоуренса, США, смогли получить термоядерную реакцию, которая самовоспроизводится. Подобный процесс происходит на Солнце, и такая реакция является ключом к безграничной энергии. Но теперь есть одна проблема: ученые не знают, как повторить свой успешный эксперимент, сообщает ScienceAlert.

Термоядерная реакция – это процесс объединения легких атомных ядер для создания более тяжелых атомных ядер, в результате чего высвобождается огромное количество энергии.

Термоядерный синтез

Термоядерную реакцию сложно воссоздать в лабораторных условиях, так как для этого требуется намного больше энергии, чем получается вследствие самой реакции. Но ученые работают над этим, чтобы можно было создать термоядерные реакторы, которые были бы источником практически безграничной энергии.

Например, термоядерная реакция происходит на Солнце, когда объединяются атомы водорода, чтобы создать гелий. Также термоядерные реакции происходят во время взрыва сверхновых, когда космос наполняется более тяжелыми элементами, такими как железо.

Но чтобы термоядерный синтез стал источником энергии здесь, на Земле, ученые пытаются добиться того, чтобы количество энергии, потраченной на реакцию было меньше, чем количество высвобождаемой энергии. Когда механизмы нагрева плазмы перекрывают потери энергии, то термоядерная реакция запускается снова, то есть процесс является самовоспроизводимым.

[ + – ] Ученые из Ливерморской национальной лаборатории им. Э. Лоуренса, США, смогли получить термоядерную реакцию, которая самовоспроизводится. Подобный процесс происходит на Солнце, и такая реакция является ключом к безграничной энергии Фото: ScienceAlert

Новое достижение ученых

Еще в 1955 году английский физик Джон Лоусон предложил критерий, который позволяет оценить баланс тепла в плазме во время термоядерной реакции. Если количество энергии, которая выделилась в результате термоядерной реакции будет больше, чем количество энергии, потраченной на ее создание, то баланс будет положительным. Именно такого баланса и пытаются достичь ученые.

Исследователи из Ливерморской национальной лаборатории им. Э. Лоуренса заявили о том, что им удалось впервые достичь такой термоядерной реакции. То есть они впервые получили положительный баланс критерия Лоусона.

Для этой термоядерной реакции потребовалось столкновение ядер дейтерия и трития, которые являются изотопами водорода. В результате эксперимента ученые получили термоядерную реакцию, которая самовоспроизводится. В ходе этого ядерного синтеза выделилось 1,3 мегаджоуля энергии за 100 триллионных доли секунды, что составляет 10 квадриллионов ватт мощности.

Есть одна проблема

Правда, ученые сообщили о своем результате, только год спустя после проведения эксперимента. Ведь весь последний год они пытались воспроизвести эту термоядерную реакцию в ходе нескольких экспериментов. Но пока такого же результата им достичь не удалось. Единственное, что удалось ученым, это получить вдвое меньше энергии, чем во время исторического первого испытания. Американские ученые продолжают искать причины своих неудач, чтобы повторить свой эксперимент и действительно создать самовопроизводимую термоядерную реакцию на более длительное время.

Как уже писал Фокус, источник безграничной энергии находится глубоко в недрах нашей планеты. Осталось только научится его использовать.

Также Фокус писал о том, что физики добились новых успехов на пути к получению термоядерной энергии.