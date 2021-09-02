Физики добились новых успехов на пути к получению термоядерной энергии

Ученые стали на шаг ближе к тому, чтобы использовать мощь термоядерного синтеза.

Стелларатор Wendelstein 7-X, реактор для осуществления управляемого термоядерного синтеза, который находится в Германии, теперь способен удерживать тепло, которое в два раза выше по температуре, чем в ядре Солнца. Физикам удалось снизить потери тепла и это важный шаг вперед в технологии стеллараторов, сообщает Sciencealert

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Термоядерная энергия – это энергия выделяющаяся при слиянии ядер в плазме, для производства более тяжелого элемента. Это тот же процесс происходит в ядрах звезд. Работы по выделению термоядерной энергии ученые проводят с помощью стеллараторов, особых реакторов для осуществления управляемого термоядерного синтеза, в которых удерживается высокотемпературная плазма. Пока термоядерные реакторы по-прежнему не производят столько энергии, сколько теряют.

[ + – ] Стелларатор Wendelstein 7-X Фото: ScienceAlert

Стеллараторы основаны на невероятно сложной конфигурации магнитов, которые могут управлять плазмой, чтобы она продолжала течь.

Потеря тепла в них является результатом процесса, называемого неоклассическим переносом, при котором сталкивающиеся ионы в термоядерном реакторе вызывают диффузию плазмы наружу.

Но теперь измерения показали очень высокие температуры внутри реактора. По данным ученых стелларатор смог достичь температуры около 30 миллионов Кельвинов. Это произошло в результате улучшения конструкции стелларатора.

Эти показатели являются значительным шагом вперед на пути к созданию практического термоядерного реактора, хотя предстоит еще много работы, говорят ученые. Чтобы термоядерный реактор был практичным, он должен иметь не только высокие температуры, но и правильную плотность плазмы.

Если когда-нибудь энергия, полученная в результате термоядерного синтеза станет доступной всем – это полностью изменит мир, говорят ученые.