Фізики домоглися нових успіхів на шляху до отримання термоядерної енергії

Учені стали на крок ближче до того, щоб використовувати міць термоядерного синтезу.

Стеларатор Wendelstein 7-X, реактор для здійснення керованого термоядерного синтезу, який знаходиться в Німеччині, тепер здатний утримувати тепло, яке вдвічі вище за температуру, ніж в ядрі Сонця. Фізикам вдалося знизити втрати тепла і це важливий крок уперед у технології стелараторів, повідомляє Sciencealert.

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Термоядерна енергія — це енергія, яка виділяється у процесі злиття ядер у плазмі, для виробництва більш важкого елемента. Це той же процес, який відбувається в ядрах зірок. Роботи з виділення термоядерної енергії вчені проводять за допомогою стелараторів, особливих реакторів для здійснення керованого термоядерного синтезу, в яких утримується високотемпературна плазма. Поки термоядерні реактори як і раніше не виробляють стільки енергії, скільки втрачають.

[ + – ] Стеларатор Wendelstein 7-X Фото: ScienceAlert

Стеларатори засновані на неймовірно складній конфігурації магнітів, які можуть керувати плазмою, щоб вона продовжувала текти.

Втрата тепла в них є результатом процесу, званим неокласичним перенесенням, коли іони, що зіштовхуються в термоядерному реакторі, викликають дифузію плазми назовні.

Але тепер вимірювання показали дуже високі температури всередині реактора. За даними вчених стеларатор зміг досягти температури приблизно 30 мільйонів кельвінів. Це сталося внаслідок поліпшення конструкції стеларатора.

Ці показники є значним кроком уперед на шляху до створення практичного термоядерного реактора, хоча попереду ще багато роботи, кажуть вчені. Щоб термоядерний реактор був практичним, він повинен мати не тільки високі температури, але й правильну щільність плазми.

Якщо коли-небудь енергія, отримана внаслідок термоядерного синтезу стане доступною всім — це повністю змінить світ, кажуть вчені.