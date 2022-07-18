По Земле будет нанесен прямой удар: на Солнце произошла сильная вспышка

Ученые считают, что в ближайшие дни на Земле будет сильная геомагнитная буря.

На Солнце снова неспокойно. На нашей звезда появилось новое пятно под названием AR3058, которое стало причиной появления достаточно мощной солнечной вспышки класса M и корональных выбросов массы. В результате к Земле отправилось огромное количество солнечных частиц, которые после столкновения с магнитосферой вызовут геомагнитную бурю класса G2 или даже G3. Начало бури стоит ожидать уже 19 июля, сообщает Interesting Engineering.

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Ученые считают, что в результате новой солнечной вспышки по Земле будет нанесен прямой удар потоками солнечных частиц, так как новое солнечное пятно AR3058 было направлено в сторону нашей планеты. Согласно прогнозу NASA, солнечные частицы достигнут Земли 19 июля и возникнет геомагнитная буря средней мощности, которая может продолжаться 20 и 21 июля.

По словам ученых на Солнце появилась вспышка класса М с порядковым номером 2.9. Напоминаем, что все вспышки на Солнце бывают пяти классов и они имеют названия A, B, C, M, и X. Вспышки класса Х – это самые мощные и самые опасные для Земли явления. Но вспышки класса М недалеко отстают по мощности от взрывов класса Х. Что касается порядковых номеров, то в каждом классе вспышек их уровень измеряется по шкале от 1 до 9.

[ + – ] На нашей звезда появилось новое пятно под названием AR3058, которое стало причиной появления достаточно мощной солнечной вспышки класса M и корональных выбросов массы. В результате к Земле отправилось огромное количество солнечных частиц, которые после столкновения с магнитосферой вызовут геомагнитную бурю класса G2 или даже G3 Фото: NASA

Эта новая вспышка станет причиной появления геомагнитной бури класса G2 или даже G3, согласно прогнозу ученых, которые следят за космической погодой. У геомагнитных бурь существуют также 5 классов и второй и третий класс бурь соответствуют среднему уровню мощности бури.

Но даже средний класс геомагнитной бури может стать причиной сильных сбоев работе систем GPS и радиосвязи на Земле. Также эти бури могут привести к перебоям в работе электроники и наземных энергосистем. Еще ученые ожидают появление более сильных полярных сияний и не только в полярных широтах.

Ученая Тамита Сков из некоммерческой американской организации Aerospace Corporation поделилась в Twitter моделью "солнечного удара" по Земле, которую создали в NASA.

Также Сков показала видео, которое было создано из изображений космических аппаратов NASA, которые исследуют Солнце, о том что происходит на нашей звезде.

Солнце сейчас находится в почти пиковой фазе своей активности, которая наступит через несколько лет. Но на нашей звезде уже с начала года постоянно происходят взрывы и выбросы мощных потоков плазмы. Не всегда они направлены к Земле, но, когда это происходит, из-за этого иногда возникают проблемы.

Ученые зачастую могут спрогнозировать появление геомагнитных бурь, но так происходит не всегда. Например, в начале июля на нашу планету обрушилась геомагнитная буря класса G1, которая была очень слабой, но она вызвала очень яркие полярные сияния. Но самое главное, что эту бурю не заметили ученые и о ней стало известно только по факту.

Ученые считают, что в ближайшее время стоит ожидать еще больше солнечных вспышек и большинство из них может быть класса М, хотя некоторые и солнечных взрывов будут принадлежать к классу Х.

У Солнца есть 11-летний цикл активности, во время которого наша звезда то "успокаивается", то все больше "проявляет характер". Новый солнечный цикл начался в 2019 году и в 2024 или в 2025 году настанет период самой большой активности Солнца, когда будут чаще появляются солнечные пятна и происходить очень частые извержения на нашей Звезде.

Фокус уже писал, что в конце июня на Солнце произошло явление, которое называется солнечным торнадо. Тогда вихрь из плазмы вырвался в космос на расстояние в 20 тысяч км.

Также Фокус писал о самой мощной в классе М солнечной вспышке, которая также произошла в конце июня этого года. Эта вспышка появилась из солнечного пятна просто гигантских размеров.